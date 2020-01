Dengue: crean un mosquito inmune que no pasa la enfermedad

En 2013, investigadores de la Universidad de Vanderbilt (EE. UU.), estudiaron la sangre de una persona infectada con dengue varias veces y detectaron un anticuerpo que podía unirse a los cuatro serotipos de dengue y evitar que infecten nuevas células. Ahora, se acaba de publicar un trabajo liderado por Omar Akbari, doctor en biología celular y molecular de la Universidad de California, que describe el desarrollo de una variante de mosquitos Aedes aegypti que posee el gen de ese anticuerpo de origen humano insertado en su genoma. “A diferencia de los humanos, los mosquitos no producen naturalmente anticuerpos contra los agentes patógenos. Pero los científicos lograron darle esa capacidad a un grupo de Aedes aegypti”, explicó De Borba y resumió que es como si los hubieran “vacunado”. De este modo, rediseñaron el gen del anticuerpo antidengue humano para simplificar su estructura y lo insertaron en el genoma de los mosquitos, que al no ser alimentados con sangre infectada con los cuatro serotipos de dengue, no tenían niveles detectables del virus en su saliva, medio a través del cual lo transmiten a la sangre humana tras una picadura.