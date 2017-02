Denuncian agresiones y usurpación en el conflicto de una fábrica textil

NEUQUÉN

Mientras que un grupo de trabajadores enrolados en el Sindicato Ceramista ocupaba ayer la Fábrica Textil en el parque industrial, los dueños denunciaron la usurpación del edificio y agresiones físicas. Anoche, la única custodia policial se había retirado del lugar, según se informó.

La fábrica permanecía ocupada y los dueños denunciaron que recibieron una golpiza y amenazas mientras intentaban retirar el mobiliario por el cierre del edificio.

“Los empleados sabían la decisión que íbamos a tomar, de hecho, estaba hablado. No podemos sostener la industria en este contexto de importaciones en el país. Y el crédito que dicen lo estamos pagando, llevamos 6 millones de pesos pagados”, dijo Diego Huerta, propietario de la empresa.

El empresario indicó que la decisión de cerrar la fábrica ya había sido comunicada a los empleados y es por eso que decidieron hacer el traslado en vacaciones.

Pero una de las delegadas, Marina Catilao, explicó en declaraciones a LU5: “La fábrica estaba cerrada por vacaciones. Teníamos que reincorporarnos el próximo lunes y en 15 días se llevaron absolutamente todo del interior”.

Huerta desmintió que el personal no haya estado al tanto de la decisión y ayer dio a conocer una denuncia donde aseguró que fue agredido por el propio diputado provincial por el FIT (PTS), Raúl Godoy. “Me da vergüenza decirlo, pero me golpearon y me agarraron de los testículos. Esta gente se maneja así. Hay sólo siete empleados adentro de la fábrica, el resto son de Zanon”, concluyó.