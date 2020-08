Denuncian incremento de pesca furtiva en Villa La Angostura

Los denunciantes explicaron a LM Neuquén que la captura de truchas furtivas se incrementó mucho durante los últimos meses de cuarentena donde "no" se hace un resguardo de la zona.

"El otro día vi como un pescador estaba sacando truchas en el Correntoso y le indiqué que no estaba permitido y me amenazó con una piedra", comentó uno de los pescadores con temor por la situación.

WhatsApp Image 2020-08-04 at 16.00.08.jpeg

El pescador deportivo explicó que se ven personas que van a sacar las truchas con ganchos y con carnadas en lugares donde el pez va a desovar y quedan a la mano, como por ejemplo la embocadura del río. "En ese sector está prohibido pescar durante todo el año", indicó.

"Hoy estamos en una situación de abandono del recurso natural. Cuando el hombre me amenazó con la piedra llamé a Fauna pero nadie me atendió y en la Policía me indicaron que llamarían a Fauna", describió el damnificado, quien aseguró a LMN que los pescadores deportivos notan el deterioro del río y la menor cantidad de truchas durante la época de pesca.

Los denunciantes indicaron que el Río Correntoso es conocido mundialmente y, en época de temporada de pesca lo visitan deportistas de todos lados. "Ya nos reunimos con el anterior intendente y también con el actual para pedirle que haga un mantenimiento de la zona y resguarde el recurso natural pero aún no tenemos novedades", describieron.

Río Correntoso

En esos encuentros solicitaron la cartelería indicativa en la zona que aclare el sector de pesca para que no se encuentren los pescadores con bañistas, ya que puede ser peligroso.

"Queremos que se haga algo, que se haga un control, sobre todo en estas horas tan importantes en el cuidado del recurso. Entendemos la situación de la pandemia pero creemos que es ilógico que se deje de cuidar el río", concluyeron.