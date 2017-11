Denuncian que impiden a los delegados de ATE el ingreso al CAM

El sector de Salud está llevando adelante un paro por tiempo indeterminado desde el pasado lunes ante la falta de convocatoria para finalizar el convenio colectivo de trabajo (CCT). Por este tema, recibieron una convocatoria para mañana a partir de las 10 en un lugar a convenir.

"Estamos con medidas de fuerza en toda la provincia por el CCT, informando a los compañeros, y hoy nos encontramos con algo raro, con muchos policías en los accesos del CAM. Se me acercó uno y me pidió el DNI", relató Norberto Ibáñez, quien grabó y difundió ese instante.

El delegado dijo que algunos de los nombres estaban impedidos de ingresar a esa dependencia y que otros compañeros no lo hicieron en solidaridad y rechazo a esa decisión.

"Estamos preocupados porque desde el Ministerio de Salud en vez de darnos respuesta al CCT nos pone a la Policía para amedrentar", dijo Ibáñez.

Según señaló, si bien recibieron la convocatoria a una mesa de negociación, aseguró que no levantarán las medidas de fuerza. "Esperemos que nos ofrezcan una propuesta concreta para cerrar el CCT, porque no somos trabajadores de segunda, ni somos violentos y si su respuesta a un reclamo de once años es ponernos policías en la puerta, nos preocupa", añadió el delegado.