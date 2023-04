Denuncian que en Las Coloradas no hay una ambulancia

Un vecino de Las Coloradas que padece cáncer sufrió una crisis de dolor el domingo y el hospital local no pudo asistirlo porque no tenía una ambulancia. Sus familiares denunciaron que hasta el lunes en la madrugada el paciente esperó para ser trasladado al hospital Castro Rendón.

En diálogo con LMNeuquén , María del Prado, esposa de Luis Bazán, explicó que su marido padece “cáncer en la sangre” y que a causa de esto le han salido linfomas en diferentes partes del cuerpo, como el cuello y las vértebras cervicales. “Él estuvo con dolor toda la semana y cada vez era peor, me acerqué al hospital y la única solución que me daban era que aumentara la dosis de morfina” , aseguró.

Pese a seguir esas indicaciones, el estado de salud de su esposo nunca mejoró y el domingo alcanzó un pico de dolor como nunca antes. “Tenía un dolor muy grande en el cuello, no se podía ni mover”, indicó.

Agregó: “Les pedí si podían venir a buscarlo a casa porque casi no se podía mover del dolor, pero me dijeron que no tenían autorización, así que tuvimos que llevarlo”.

Denuncian falta de ambulancias en Las Coloradas.jpg

Al final el paciente se movilizó caminando hasta el hospital de Las Coloradas, a dos cuadras de su casa. "Lo acomodamos a él en el asiento de atrás para que se pudiera acostar y pudiera viajar un poco más cómodo, pero no daba más del dolor”, relató la esposa.

El viaje hasta el hospital Castro Rendón demandó cuatro horas. “Ahí mismo le realizaron la sesión de quimioterapia. La oncóloga dijo que no podía ser que ningún médico lo haya visto en Las Coloradas, alguien tenía que verlo por el dolor”, aseguró.

“No sabemos hasta cuándo vamos a tener que quedarnos en Neuquén. Tuvimos que dejar a nuestra hija de 15 años al cuidado de una tía”, contó.

María explicó que quería dar a conocer la situación por la que están atravesando en Las Coloradas, ya que consideró que es “inhumano” el trato que recibió su esposo. “Tratan con personas, no puede ser que los dejen con este tipo de dolores sin hacer nada”, concluyó.