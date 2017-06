Una de las involucradas, Araceli, compartió el relato a través de Facebook y denunció que un hombre la insultó, la golpeó y la escupió, en pleno estacionamiento.

La escena de violencia se inició cuando ella, junto con su amiga, subieron a su auto para irse y mientras hacían marcha atrás, una camioneta Ford Ranger en la que iba un matrimonio se abalanzó y le estorbó el paso. Ante esto, la conductora frenó y avanzó su auto para dejar pasar a la camioneta, pero esto no alcanzó para el conductor, quien aparentemente estaba borracho y, según relató la mujer, le tiró el vehículo para chocarla.

"Mi amiga me dice que avance más porque nos iba a chocar (por como manejaba y por su accionar a continuación estaban totalmente ebrios), el señor me había tirado la camioneta encima casi chocando mi auto, bajó la ventanilla y empezó a insultarme, diciendo "sali ahora dale hija de puta porque no salis ahora?", relató la mujer, quien decidió bajar su ventanilla y decirle al hombre que ya le había dejado lugar para el paso.

Luego, ella se bajó del vehículo y el hombre hizo lo mismo pero se le abalanzó, la insultó, la escupió y le pegó una piña en el antebrazo. A esta escena, se sumó la mujer que iba de acompañante en la camioneta.

"Nosotras comenzamos a gritar por ayuda y un matrimonio nos auxilió a tiempo, ya que también se bajó la mujer de este agresor de la camioneta a agredirnos a nosotras, a la señora y al señor que nos ayudaron", relató Araceli. La mujer aseguró que en ningún momento del hecho intervino el personal de seguridad del Casino, a pesar de que se acercaron al lugar. Afortunadamente, el matrimonio que intervino las logró auxiliar y radicaron la denuncia en la Comisaría 16.