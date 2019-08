Denuncian "trabas" para otorgar pensiones en parajes del interior

“El ciudadano Cañuqueo es poblador de una comunidad mapuche donde las tierras son comunitarias y rurales y no cuentan con ningún servicio. Esa fue la explicación que le dio a Gerardo Frías, jefe del ANSES de la delegación de San Martín de los Andes”, relató en la denuncia. El abogado explicó que Cañuqueo necesita “de forme urgente la cobertura previsional y la obra social por razones de salud”.

“Pero no cuenta en el paraje con servicios que le den una factura con domicilio y menos con tarjeta de crédito. Necesitamos que se modifiquen estos requerimientos que son establecidos desde Buenos Aires sin conocer la realidad rural de la zona”, manifestó el abogado, quien además destacó que este no es el único caso. Neri destacó que estos vecinos tienen el derecho de gozar del beneficio de manera inmediata y no encontrar de respuesta solo “demoras”.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de San Martín de los Andes y acusa a los directores de la sede de ANSES del “incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, que los coloca en una situación de abandono de persona”.

“Esto de negarle a la gente la posibilidad de acceder a un beneficio es detestable. Los coloca en un lugar de inferioridad de condiciones y los pueblos originarios tienen los mismos derechos”, consideró.