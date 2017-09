El hecho de violencia ocurrió ayer, en la primer fecha del recital de la banda de rock Los Espíritus, en Pirkas. Según relató Mariana, estaban junto a su pareja en la fila para ingresar al lugar mientras conversaban sobre la cantidad de policías con armas que estaban presentes. "Por estar hablando de eso, un policía nos increpó. Mi novio les pide a los mismos su identificación y ahí es cuando se violentaron con nosotros", relató la joven.

"Se negaron a identificarse, dos policías varones y una policía mujer nos sacaron. En mi caso la mujer policía dejó un hematoma en mi cuerpo pero antes de eso me arrastró por el piso. No me pudieron sacar porque estiré mis piernas para no pasar por la puerta y dejar en evidencia lo que estaba sucediendo", detalló Mariana. "A mi novio lo agarraron entre dos del cuello, lo golpearon en la espalda y lo sacaron afuera", aseguró.

hematoma recital La joven quedó con un hematoma en uno de sus brazos.

La insólita reacción violenta de la policía, a la vista de todos, generó un gran rechazo en los espectadores que también esperaban por ingresar. "La gente de la fila se dio cuenta lo que pasaba y se quedaba al costado sin pasar para no dejarnos solos. La fila no avanzaba, por una decisión de las personas de no avanzar hasta que resolviéramos", siguió su relato. El revuelo fue tal que al lugar se acercó uno de los integrantes de la banda para intentar mediar en el conflicto.

Para dejarlos ingresar al show, uno de los policías les dijo "que le pida disculpas y ahí nos dejaba entrar", a lo que el joven se negó. Al conflicto se sumó el productor del evento, quien les propuso que se retiraran del lugar con la devolución del dinero de las entradas.