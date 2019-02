Denunció que un hombre quiso raptarla en Cumelén

“Le dije que yo necesitaba ir para la dirección contraria e insistió en que enfrente de su casa pasaba el colectivo. Asumí que me tomaba el pelo y le dije gracias”, continuó la joven en su publicación, donde adjuntó además la denuncia policial que radicó minutos después.

Fue a partir de ese momento que la situación empeoró. “Empezó a caminar junto a mí y a decirme ‘qué calor, ¿no?’. Le dije que sí. Me volvió a decir ‘¿sabrás qué temperatura hará? Porque estoy re caliente’”, contó la joven, y explicó que rápidamente intentó cruzar la calle Pringles, pero el hombre la agarró con sus brazos por el abdomen y la arrastró. “Lo golpeé y me abalancé y empecé a correr hasta que en la esquina había un chico y le grité que me ayudara. Me salvó la vida, por así decirlo”, sostuvo la víctima, quien le agradeció en su publicación al joven que llamó a la Policía y permaneció con ella hasta que llegaran, en caso de que el agresor volviera a aparecer.

De acuerdo con el relato de la víctima, el hombre volvió a pasar por la cuadra y ella pudo señalárselo al joven que la acompañaba.

Identificación

Además, aportó que el agresor era “alto, flaco, morocho y lo distingue una mancha roja en la cara que va hasta el cuello”, por lo que es fácil de identificar. La Policía se presentó y luego de preguntarle por lo ocurrido, trasladaron a la joven a la Comisaría Tercera, donde radicó la denuncia por el violento hecho.

“Recuerdo el momento y me quiebro. Después de publicar la denuncia me hablaron varias chicas que sufrieron acoso por parte del mismo hombre, todas en la misma zona”, confió la joven a LM Neuquén, y agregó que volvió a hablar con el vecino que la ayudó y le comentó que después de que ella se fue, el hombre volvió a pasar por el lugar unas tres veces más.

Salvó a una joven de ser abusada

En julio de 2018, un hombre rescató a una joven que estaba siendo atacada en Valentina Norte. El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando el vecino se dirigía a trabajar y advirtió la violenta situación en calle El Trébol. “Pasé por el lugar y vi que el hombre tenía la cabeza de la chica contra el piso, sobre unos charcos de agua, y quería sacarle la ropa”, explicó en conversación con LU5 el hombre, quien fue amenazado con un arma tras rescatar a la víctima.