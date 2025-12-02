Arranca la segunda fase de la Liga Nacional femenina para Biguá y el Rojo: cómo se juega

Los dos equipos neuquinos que juegan en la elite del básquet nacional volverán esta semana a la acción.

Luego de lo que fue su primera experiencia en la fase regular de la Liga Nacional femenina de básquet , los dos representantes neuquinos volverán a jugar esta semana por la segunda fase, en los diferentes cuadrangulares. Tanto Biguá como Independiente de Neuquén viajarán para presentarse lejos de casa, ya que cambia el formato de juego.

Lo primero y principal es que con sus ubicaciones en la fase regular, las rojas y las de verde continuarán en competencia, teniendo en cuenta que los últimos equipos de las Conferencias Sur y Norte, Lanús y Bochas de Colonia Caroya, quedaron eliminados.

Ahora serán cuatro cuadrangulares con sede única, en cancha de los equipos que mejor se ubicaron en la primera fase: Instituto de Córdoba, Chañares, El Talar y Obras Sanitarias.

En ese sentido, los grupos quedarán conformados con los cruces según sus posiciones: 1°, 4°, 5° y 8° en el grupo A y el resto en el B de cada conferencia. Por este criterio, Biguá e Independiente irán a grupos distintos, ya que el Rojo fue séptimo y el verde octavo.

tabla liga fem fase regular bigua independiente

La competencia comenzará en el interior del país, donde se disputará el Grupo A. Entre el 3 y el 5 de diciembre, el Estadio Roberto Contini de la localidad de El Talar será sede de los partidos que enfrentarán al anfitrión El Talar, Berazategui, Rocamora de Concepción del Uruguay y El Biguá.

Por su parte, el Grupo B concentrará la acción en la Ciudad de Buenos Aires. Del 6 al 8 de diciembre, el histórico Templo del Rock, gimnasio del club Obras Basket ubicado en Avenida Libertador (Núñez), recibirá a los equipos. En esta llave competirán Obras (local), Ferro Carril Oeste, Unión Florida de Vicente López e Independiente de Neuquén.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las instancias definitorias del torneo, que busca coronar a su campeón absoluto. Los ubicados en las posiciones 3 y 4 de cada cuadrangular, finalizarán su participación.

Este miércoles juega Biguá

El primero de los conjuntos neuquinos en saltar al campo en esta etapa será Biguá, que este miércoles a las 21:30 será rival de El Talar, uno de los candidatos al título. El sábado llegará el turno para Independiente, que visitará a Obras desde las 18:30.