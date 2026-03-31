Bolivia vs Irak por el repechaje: a qué hora se juegan la última chance de ir al Mundial 2026 y dónde verlo

Después de ganarle a Surinam, el conjunto boliviano se enfrenta a su rival de Medio Oriente en Monterrey, México.

La selección de Bolivia se enfrentará esta noche con su par de Irak en la final del Repechaje Internacional para el Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México . El encuentro, programado para las 00:00 del miércoles, se llevará a cabo en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey.

El árbitro será el salvadoreño Iván Barton y en Argentina la televisación será exclusiva de DSports .

Bolivia , que obtuvo un lugar en el Repechaje por finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, viene de dar vuelta un partido durísimo a Surinam en las semifinales para imponerse por 2-1.

En dicho encuentro, Surinam comenzó en ventaja por el gol del defensor Liam Van Gelderen a los 3 minutos del complemento, aunque Bolivia no se resignó y logró revertir la historia gracias a las anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros, a los 72 y 79 minutos de juego, respectivamente.

Irak, por su parte, clasificó directamente a la final del Repechaje Internacional por haber superado 3-2 en el global a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas.

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Los antecedentes de Bolivia

La última vez que Bolivia disputó un Mundial fue en Estados Unidos 1994, cuando tuvo una muy floja actuación al quedar último en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y las derrotas con Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y en Brasil 1950.

El ganador de este enfrentamiento entre Bolivia e Irak se clasificará al Grupo I del Mundial, que es uno de los considerados grupos de la muerte ya que también está integrado por Francia, Noruega y Senegal.

bolivia portada Bolivia venció a Surinam y está en la final del repechaje.

A qué Grupo clasificará el ganador de cada Repechaje