Bombazo en la Fórmula 1: se podría adelantar el debut de Colapinto en Alpine

Esto trascendió según palabras de Roberto Merhi, un piloto español de 33 años que maneja buena información desde adentro de la Fórmula 1 del paddock, y a través de esto se especula de que el oriundo de Pilar pueda llegar a debutar en el Gran Premio de Australia.

“Vamos a ver si Jack Doohan empieza el año, yo no le tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, fueron las primeras palabras que trascendieron y a la cual varios medios especialistas en la máxima categoría de autos del mundo hicieron rápidamente eco.

Luego, completó: “Yo te diría de buena fuente que en cinco carreras no estará. No sé ni si va a empezar el año. En principio si, pero de lo que yo he visto de Fórmula 1 y lo que estoy oliendo por ahí no estoy seguro”.

Hay que recordar que Roberto Merhi es amigo íntimo del piloto español Carlos Sainz y siempre le ha acompañado a las carreras, por ende, es sabido que el piloto campeón de Fórmula 3 maneja información del paddock.

La prueba en la que compitieron Jack Doohan y Franco Colapinto

image.png

Colapinto como Doohan, quien es su principal competencia interna por una butaca en la máxima categoría del automovilismo internacional, habrían girado en la semana en el circuito de Barcelona.

Según trascendió habría probado un A522 de 2022 mientras que al día siguiente Colapinto se habría subido al A523 de 2023. Las pruebas y comparaciones a las que se encomendaron habrían sido con los dos autos con la misma cantidad de combustible, neumáticos, programas de clasificación/carrera, y condiciones de pista similares.

Sin embargo, aunque trascendió que se realizó este examen, no se conocieron resultados ya que son pruebas sumamente privadas e inaccesible.