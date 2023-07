Cipo pegó primero en la final de la Confluencia ante Roca y lo ganó por una cabeza

Pasada la media hora de partido, Cipo se acomodó mejor y fue protagonista. Tuvo una muy clara tras su mejor jugada colectiva con 10 toques y un disparo de sobrepique de Mateo Quesada que no tuvo precisión. Federico Acevedo también le pasó cerca al gol pero el primer tiempo terminó en tablas.

cipo roca 3.png El Club Cipolletti sacó una buena ventaja en la ida ante Deportivo Roca, por la Liga Confluencia.

En el complemento el trámite se acentuó, con el Albinegro tomando la iniciativa y Roca haciendo pasar los minutos, dejando en claro que el empate no le sentaba para nada mal.

El local tuvo varias aproximaciones y sobre los 15' un disparo de Carin Najul fue descolgado del ángulo por Alex Verón.

Tanto va el cántaro a la fuente que al final llegó el gol. Un córner de Najul desde la derecha fue anticipado de manera impecable por Ignacio Montero, que hizo estéril la salida de Verón y abrió la cuenta. Al igual que en los dos partidos semifinales contra Unión de Allen, el lateral izquierdo abrió la cuenta sobre los 21'.

montero cipo.png Ignacio Montero y el grito de gol en la tarde cipoleña. Fotos: Anahí Cárdena

Al toque, Acevedo desbordó por derecha y Najul cabeceó en el segundo palo forzando otra buena atajada del arquero naranja.

Estando abajo en el marcador, Roca fue como pudo pero generó poco. Cada pelota se jugó como si fuera la última, Cipo se defendió bien y de contra tuvo una muy clara con el ingresado Arbanesi, cuyo zurdazo salió ancho.

La más clara del Depo fue un zurdazo colocado de Guido Altamirano que Torralba sacó al córner con una volada impresionante.

El pitazo final de Martín Romera provocó los aplausos de la gente y la sensación del primer objetivo de la final cumplido para Cipolletti. Ahora le queda la mitad del trabajo, que será la semana que viene en el Luis Maolino, en el partido de vuelta.

SÍNTESIS

Cipolletti: Juan Torralba; Tomás Páez, Jeremías Landa, Sebastián Pradena, Ignacio Montero; Mateo Quesada, Denis Lara, Mauricio Quilodrán y Lucas Vázquez; Carin Najul; Federico Acevedo. DT: Bruno Gorer

Roca: Alex Verón; Guillermo Aguirre, Jonatan Maslowski, Luciano Roberti y Alexis Villacorta; Diego Guevara, Facundo Miguel, Carlos López, Guido Altamirano; Federico Illanes y Pablo Macsad. DT: Diego Napolitano.

Gol: ST 21 Ignacio Montero (C)

Cambios: ST Alan Gutierrez por Vázquez (C), 20 Sergio Ranquehue por Quesada (C), 28 Enzo Vallejos por Illanes (DR), 40 Agustín Arbanesi por Acevedo (C).

Árbitro: Martín Romera

Cancha: La Visera