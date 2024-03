Con qué estrella se juntó Tevez en vez de participar de La noche del Rey

Tevez, quien previamente había expresado que "no era el momento" para participar en el evento y además señaló que no todos los jugadores del plantel habían sido invitados, aprovechó su día libre para viajar a Córdoba y visitar a la legendaria Mona Jiménez, el emblemático cantante cuartetero.

El encuentro entre Tevez y la Mona no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes fueron testigos a través de las redes sociales de este emotivo momento. La Mona compartió algunas imágenes del almuerzo que compartieron y expresó su gratitud hacia Tevez con un mensaje cariñoso: “Gracias, amigo del alma, por venir a saludarnos! Siempre juntos”.

Que había dicho Carlos Tevez sobre su ausencia de la Noche del Rey

Ahora, con la mente puesta en su equipo, el lunes dirigirá la práctica de Independiente en Villa Domínico para preparar el próximo partido contra Atlético Tucumán, que se llevará a cabo el domingo en Avellaneda. Sin embargo, el recuerdo de este encuentro perdurará en el corazón de ambos, recordándoles la importancia de cultivar y valorar las amistades verdaderas.

Tevez 2.jpg Carlos Tevez y Mona Giménez

Lo sorpresivo de los festejos de Independiente que fueron este sábado, es la ausencia del entrenador del equipo de Primera División, Carlos Tévez, quien a la salida de la victoria 3-0 ante Laferrere por la Copa Argentina sorprendió al confirmar que no será parte del evento: "No era el momento para que yo vaya a la fiesta. No va todo el plantel, van algunos. Si iba todo el plantel, yo iba. Necesito descansar. La fiesta es de las estrellas y de las figuras, no mía. Prefiero que vayan los invitados del plantel", confesó el apache en diálogo con los medios de comunicación.

Carlos Tevez negó los rumores de conflicto con Ariel Holan

Además, en su relato profundizó: "No va el plantel, van algunos jugadores. Me parece que no es justo que vaya. El plantel no fue citado y deberíamos estar todos. Para mí, la situación es esa. Me voy a descansar con mi familia, que tenemos dos días libres, para después afrontar las finales que tenemos".

En dicha respuesta a los medios de comunicación, Carlitos negó que su ausencia se debe a la presencia del entrenador Ariel Holan, quien dirigirá uno de los equipos en el evento. Además, se expresó sobre el abrazo que desea darle Holan al actual entrenador de Independiente: “(El abrazo) Quedará en la intimidad. No hay ningún problema. El trabajo que venimos haciendo me deja tranquilo. Lo entiendo de esa manera, no pasa absolutamente nada".