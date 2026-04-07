Confianza total: hasta cuándo renovarán a Carlo Ancelotti en Brasil

Carlo Ancelotti , entrenador cinco veces campeón de la UEFA Champions League, será el DT de la Selección Brasileña hasta el Mundial de 2030. La intención de renovar el contrato actual ya fue expresada tanto por la CBF como por el propio seleccionador italiano. Sin embargo, aún falta la firma para que el acuerdo sea anunciado oficialmente. Y eso ocurrirá en los próximos días.

La Confederación Brasileña de Fútbol ajustó a comienzos de esta semana los detalles finales del nuevo contrato y envió los borradores a Ancelotti. La entidad ahora espera la firma del entrenador para hacer pública la renovación por cuatro años más de trabajo, lo que debería ocurrir en los próximos días. La revisión final que realizarán los abogados del italiano y la posterior firma del nuevo vínculo son vistas como una mera formalidad en la CBF, ya que todos los detalles plasmados en el papel fueron acordados en conversaciones durante las últimas semanas.

"Ya está bien conversado, hablamos antes de salir de Brasil, hablamos personalmente, que cuando regresáramos de la Fecha FIFA firmaríamos el contrato por un período más", reveló el presidente de la CBF, Samir Xaud, en una entrevista exclusiva con ESPN.

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Además de la conversación con Samir antes de la Fecha FIFA, Ancelotti se reunió con los responsables jurídicos de la CBF durante los partidos disputados a finales de marzo, en Orlando (Estados Unidos), y dio su aprobación verbal final al acuerdo. "La CBF no tiene problemas para renovar, yo tampoco tengo problemas. Cuando tenemos algo que queremos continuar, creo que no hay problema", respaldó el entrenador en una conferencia de prensa el pasado día 16.

El récord que ostenta Ancelotti desde su llegada a Brasil

Carlo Ancelotti mantuvo, para el nuevo período de contrato, el mismo salario acordado en mayo de 2025: 10 millones de euros anuales (R$ 59,3 millones). El sueldo de casi R$ 5 millones mensuales es el mayor en la historia pagado a un entrenador de la selección brasileña. Sin embargo, para los profesionales que forman parte de su cuerpo técnico, habrá nuevos valores. Sus asistentes directos Paul Clement y Francisco Mauri, el preparador físico Mino Fulco y el analista de rendimiento Simone Montanaro recibirán un aumento salarial. Este fue un pedido de Ancelotti a la directiva de la CBF para su renovación.

Debido a cuestiones relacionadas con las leyes laborales que limitan un acuerdo directo de 48 meses, el nuevo contrato se dividirá en dos partes. Un primer vínculo de dos años y una renovación automática ya acordada por otros 24 meses, sumando los cuatro años de contrato hasta la Copa del Mundo de 2030.

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Otra curiosidad de la renovación es sobre el momento de la esperada firma. Como Ancelotti está en Canadá con su familia durante las próximas semanas, el acuerdo será "virtual", mediante una firma digital, algo habitual en las negociaciones actuales.

El entrenador de la selección permanecerá en Vancouver hasta finales de abril. El día 30 de este mes será una de las atracciones del Congreso anual de la FIFA, programado para la ciudad canadiense en esta edición de 2026. Antes de eso, la CBF aún intenta coordinar la presencia del entrenador en un evento el día 22 que marcará la inauguración del moderno centro de entrenamiento de Red Bull, en Morristown, New Jersey, que servirá como base para la selección brasileña en la preparación durante la Copa del Mundo.