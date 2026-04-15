El neuquino de 12 años que competirá en el circuito internacional de pádel

Es oriundo de Cutral Co y hará dupla con un colega chileno del otro lado de la Cordillera.

A los 12 años, la mayoría de los niños recién empieza a definir sus gustos deportivos. Pero Lautaro Busi, oriundo de Cutral Co – Plaza Huincul, ya tiene claro su objetivo: comenzar a trazar su propio camino en el pádel internacional. El próximo fin de semana, del 17 al 19 de abril , competirá en el torneo FIP Promises que se llevará a cabo en Villarrica, Chile, una cita que reúne a jóvenes promesas de varios países.

La competencia, enmarcada en la categoría Sub-14 , forma parte del calendario oficial impulsado por la Federación Internacional de Pádel. Para muchos especialistas, este tipo de certámenes representa la puerta de entrada al exigente mundo del alto rendimiento.

En esta oportunidad, Lautaro formará pareja con el chileno Gaspar Soto, un jugador con experiencia en este tipo de torneos. La dupla trasandina afrontará un desafío que no solo exigirá calidad deportiva, sino también capacidad de adaptación y madurez temprana.

A pesar de su juventud, el neuquino ya ha construido un recorrido sólido: títulos regionales, buenas actuaciones en categorías superiores e incluso reconocimientos compitiendo frente a adultos. Quienes siguen de cerca su evolución destacan que su crecimiento no ha sido casual, sino el resultado de un trabajo constante.

Su presencia en Chile no es un hecho aislado, sino una señal de que el pádel formativo argentino empieza a mostrar talentos capaces de dar el salto internacional. En ese sentido, el caso de Lautaro Busi no solo refleja una historia personal, sino también el crecimiento silencioso del deporte desde el interior de la provincia.