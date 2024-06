El Pollo Vignolo contó por qué se quedó afuera de ESPN y cómo será su futuro

Desde hace días el programa F90 que conduce Vignolo no sale al aire por decisión del canal. Ante estos rumores, Sebastián salió a aclarar la situación en una entrevista hecha durante su estadía en Uruguay: " En ESPN estoy muy cómodo, es mi casa. Tengo contrato hasta 2030. Se dio que tenemos la Eurocopa y va en el horario de nuestro programa. Son cinco días, el lunes estoy haciendo el programa de vuelta y seguimos como hace 18 años".

Y continuó detallando: " ESPN tiene los derechos de la Copa América y de Eurocopa si, pero nunca relaté partidos de Europa. No me corresponde estar. Volvemos el lunes con lo que queda de Argentina, la Eurocopa y metiéndome en el mercado de pases".

En consonancia con su trabajo, se metió en el análisis futbolístico: "Veo a la Argentina como candidata, por supuesto, por ser campeón del mundo, la actualidad y a Uruguay lo veo como el otro candidato. No por estar presente acá, sino que nos ha mostrado ganando en la cancha de Boca por Eliminatorias en un partido donde yo hacía rato que no veía a la Argentina perdiendo bien. Uruguay jugó mejor que nosotros", contó y sentenció: "Son grandes candidatos a ganar la Copa América".

La hipótesis del periodista Flavio Azzaro sobre la ausencia de Vignolo

“Como no va a relatar la Copa América, se decide ‘frenemos una semana’. En otro momento le hubieran buscado la vuelta para que el programa de Vignolo saliera en otra hora. Pero ahora directamente lo levantan, porque el programa no rinde”, explicó Azzaro a través de sus redes sociales.

Flavio Azzaro detalló que dentro de ESPN están muy pendientes de los números y el rating. En este sentido, el programa de Sebastián no está cumpliendo con las expectativas. “Alina Moine le deja a la mañana un rating bajísimo a Mariano Closs. No mide, no arranca. Después agarra Closs al mediodía, y lo levanta. Pero a las 13 horas, cuando empieza el programa de Vignolo, que tiene más encendido por el horario, muchas veces termina igualado o perdiendo con TyC Sports”, especificó Azzaro.

Los problemas de rating en ESPN

Esta situación se complica aún más para el Pollo Vignolo, ya que su programa le deja un rating muy bajo a Souto, cuyo programa se armó para tratar de equilibrar la brecha entre los programas dedicados a Boca y la Selección. “Vignolo le deja un rating muy malo a Souto. El programa de Souto lo armaron para achicar la brecha que había entre los de Boca y los de la Selección, para lavar un poquito. No se ve, no tiene buen rating, pero lo necesitan para acomodar la imagen”, concluyó Azzaro.