Julián Santero habló tras el robo sufrido en Neuquén

El piloto de BMW se refirió a los inconvenientes que tuvo en el comienzo del fin de semana y el rendimiento de su auto.

Julián Santero , ganador del TC en Viedma, llegó a Neuquén y habló en exclusiva con LM sobre sus sensaciones antes de la gran carrera del domingo. El piloto de BMW se encuentra 11° en el campeonato y se enfrenta a una carrera clave para no perder pisada.

"Contento de estar acá en Neuquén nuevamente. Con buen clima por ahora... teníamos la experiencia del año pasado que se terminó suspendiendo", comenzó el piloto.

Para su pesar, los primeros entrenamientos no dejaron las mejores sensaciones: "Por ahora no fueron tan buenas las sensaciones en el equilibrio del auto. Estamos tratando de mejorarlo. No estuvimos rápidos en ninguno de los dos entrenamientos, así que estamos mejorando cosas para ver si en la clasificación podemos pegar un saltito ".

Sobre cuál es el inconveniente con su auto, explicó: "Es un mix de problemas, en algunas curvas el problema es la trompa y en otras tengo poca tracción. Estamos trabajando para por lo menos solucionar una de las dos".

julián santero (2)

"Ojalá que podamos solucionarlo para la tarde en la clasificación y meternos al menos entre los 10 porque ahora estamos atrás del 20. Si nos metemos entre los 10, eso ya te cambia el fin de semana. Largaríamos la serie entre los de adelante y vemos cómo se dan las carreras", agregó.

Consultado por la dominancia que mostró su auto en las primeras carreras, dijo: "El BM no es el cuco de este año. Funcionamos bien en las dos primeras carreras, pero ahora estoy complicado. Creo que van a haber 5 o 6 conjuntos que van a estar competitivos todo el año, siendo nosotros uno".

Finalmente, Santero sentenció: "No me veo ganador en Neuquén por ahora. Si damos un salto en la clasificación y nos metemos adelante capaz podemos pelear en la carrera, pero por ahora no".

El robo que sufrió Julián Santero en Neuquén

El paso de Julián Santero por Neuquén comenzó con un mal trago. En la previa del fin de semana de Turismo Carretera, el campeón 2024 sufrió el robo de sus pertenencias y lo hizo público en sus redes sociales.

“Así me recibió Neuquén. Me robaron una valija negra con botas, buzo, Hans, cámara GoPro y DJI. Si alguien sabe algo me avisa. Hay recompensa, necesito todo para el finde”, escribió en una historia de Instagram.

El mendocino acompañó la publicación con dos imágenes: una de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco III, donde radicó la denuncia, y otra de su camioneta, a la que le rompieron la ventanilla trasera izquierda para sustraerle el bolso.

Julian santero robo tc centenario neuquen_16x9

Horas más tarde, confirmó que no pudo recuperar sus pertenencias y contó cómo vivió la situación: “Lamentablemente no pude recuperar nada. Me sacaron el bolso donde tenía cosas de la carrera, ropa... Es la primera vez que me pasa algo así y espero que sea la última, porque las cosas que usamos para las carreras son caras. Los chicos me tuvieron que prestar lo que me faltó. Muchos me escribieron para ofrecerme ayuda. Estoy contento con el apoyo a pesar del mal trago”.