La feroz crítica de un periodista español a Franco Mastantuono

El futbolista argentino fue uno de los apuntados tras el papelón del Real Madrid en la Copa del Rey.

El Real Madrid atraviesa un momento de crisis futbolística. En apenas cuatro días el Merengue perdió la final de Supercopa ante el Barcelona, despidió al entrenador Xabi Alonso y quedó eliminado de Copa del Rey contra un equipo del ascenso. Tras la caída con Albacete, uno de los apuntados por la prensa española fue ex River, Franco Mastantuono .

El periodista que señaló al atacante argentino luego del papelón del Real Madrid fue Tomás Roncero, hombre importante de los medios deportivos de España que es reconocido por su fuerte madridismo y sus constantes críticas hacia Lionel Messi, no sólo durante su etapa en Barcelona sino también después de haber salido del club y particularmente durante el Mundial de Qatar 2022.

En esta oportunidad, Roncero se la agarró no sólo en contra del ex River sino también de Arda Güler, joven turco (20 años) que arribó al Merengue a mediados de 2023. "¿Tú has visto hoy Güler y Mastantuono? Que tienen una oportunidad de decir 'aquí estoy yo'. Porque Güler y Mastantuono eran suplentes con Xabi Alonso y jugaban con Albacete", criticó el español.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NerriCancelado/status/2011619457039548500&partner=&hide_thread=false -Roncero sobre Mastantuono: "He visto tus highlights de River Plate y empiezo a pensar que los ha hecho una IA" pic.twitter.com/2KWFXsnbCV — Nerri (@NerriCancelado) January 15, 2026

La frase más dura sobre el atacante zurdo de la Selección Argentina vino después. "Y Mastantuono, vale, ha metido un gol chaval. Pero la segunda parte... Que yo he visto los highlights del River Plate, que empiezo a pensar que lo ha hecho la inteligencia artificial", sentenció Roncero, ironizando sobre el mal momento que vive el zurdo de Azul, que realmente no tuvo una buena noche de Copa.

"Te ves esos highlights, joder, y se iba de todos, regateaba y (tiraba) faltas por la escuadra; y hoy la ha tirado 5 metros por encima", criticó el periodista del Chiringuito de Jugones, programa conocido por su amarillismo. "Pero tío, ¿qué? ¿Se te ha olvidado?", cuestionó Roncero, antes de cerrar: "Llega un momento en que es muy complicado".

Pese al gol de Franco Mastantuono, Real Madrid quedó eliminado en la Copa del Rey en un verdadero papelón

Franco Mastantuono convirtió su segundo gol con la camiseta del Real Madrid, pero el joven de la selección argentina, quien regresó a la titularidad tras casi dos meses, no pudo festejar demasiado porque su equipo protagonizó un papelón frente al Albacete.

Embed - Resumen #CopaDelReyMapfre | Albacete Balompié 3-2 Real Madrid CF | Octavos de final | Temp. 2025/26

El equipo de Segunda División que está a un punto de la zona de descenso le ganó 3-2 en condición de local al Merengue para eliminarlo en los octavos de final de la Copa del Rey. Todo esto ocurre a pocos días del despido de Xabi Alonso tras dejar escapar la Supercopa a manos del Barcelona y el inicio del interinato de Álvaro Arbeloa.

Javier Villar del Fraile adelantó a los 42 minutos al Alba frente a sus hinchas en el Estadio Carlos Belmonte, pero la ventaja duró un suspiro. En la última jugada del primer tiempo, Mastantuono aprovechó un rebote corto del arquero Raúl Lizoain para sellar el empate parcial.

Sin embargo, la pesadilla de la Casa Blanca tomó forma en la figura de Jefté Betancor, uno de los cambios introducidos por el entrenador Alberto González para disputar la última media hora de juego. A los 82′ anotó el 2-1, aunque Gonzalo García emparejó el trámite y parecía que todo se extendía al suplementario, pero el atacante de 32 años, que está a préstamo desde Olympiacos de Grecia, aprovechó una desatención defensiva rival y definió la historia en los segundos finales con una hermosa definición desde el vértice izquierdo del área.