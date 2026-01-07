La FIFA informó cómo trabajará con la IA en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 , que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, promete destacarse por su avanzada tecnología. En este sentido, el anuncio de la FIFA acerca de la incorporación de un conjunto de herramientas alimentadas por inteligencia artificial dirigidas a transformar el análisis de juego, el arbitraje y la experiencia de los aficionados no deja de llamar la atención.

Estas innovaciones presentadas en un evento en Las Vegas apuntan a modernizar la gestión y la percepción del fútbol tanto dentro como fuera del campo. Entre las novedades principales, Football AI Pro surge como un asistente de conocimiento generativo destinado a los 48 equipos participantes procedentes de Canadá, México y Estados Unidos.

Esta herramienta, basada en el modelo Football Language de la FIFA, evalúa cientos de millones de datos de fútbol para ofrecer informes validados en texto, vídeo, gráficos y visualizaciones 3D. La interfaz permite consultas en múltiples idiomas y entrega información uniforme durante el torneo. Cabe destacar que Football AI Pro solo podrá emplearse antes y después de los partidos, excluyendo el uso durante el desarrollo en directo de los encuentros.

image

La edición de 2026 marcará la incorporación de avatares 3D de futbolistas, generados por IA, un avance significativo en la tecnología de fuera de juego semiautomatizada. Una pregunta que surge entre los aficionados, y que el propio organismo no descarta, es si esta novedad podría influir en casos concretos como el de Erling Haaland, de 1,96 metros, respecto a Lionel Messi, de 1,70 metros. Cada figura será escaneada en apenas un segundo para capturar con detalle las medidas de todas las partes del cuerpo, permitiendo que el sistema de puntuación de fuera de juego semiautomatizado (SAOT) ofrezca resultados todavía más fiables.

Este proceso posibilita un rastreo fiable en situaciones de juego rápidas o con obstáculos, y los propios modelos tridimensionales se integrarán en la transmisión televisiva, permitiendo que las decisiones sobre el fuera de juego emitidas por el sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR) sean exhibidas de manera visualmente clara y comprensible para la audiencia en los estadios y ante las pantallas del planeta.

Las innovaciones tecnológicas de la FIFA

Las tecnologías 3D ya han sido probadas en la Copa Intercontinental de la FIFA del año pasado, donde equipos como el CR Flamengo y el Pyramids FC fueron digitalizados previo a la Copa Challenger de la FIFA. Se evaluó la robustez y precisión del sistema a lo largo de todo el encuentro, acreditando su disposición para asistir a los árbitros en el Mundial 2026.

image

Otro avance fundamental es la nueva edición de la Vista del Árbitro, supervisada en la anterior Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Este sistema emplea software de estabilización basado en IA para corregir el movimiento de las cámaras corporales de los árbitros, proporcionando imágenes fluidas en tiempo real y minimizando el desenfoque derivado de los movimientos acelerados. Así, se ofrecerá al público una perspectiva en primera persona más definida, facilitando la transparencia y la compresión del juego.

Infantino recalcó el salto tecnológico en términos visuales: “La próxima generación de Referee View nos mostrará nuevas imágenes estabilizadas habilitadas con IA para que la experiencia de visualización sea única, como si estuvieras en el centro del campo con los jugadores”. Además, sobre los avatares inteligentes agregó: “Y los avatares 3D habilitados con IA garantizarán una identificación y un seguimiento precisos de los jugadores: un gran avance en la tecnología de fuera de juego semiautomatizada que proporciona excelentes imágenes, decisiones más rápidas y una comprensión clara para todos”.

El dirigente sostuvo: “Pero, por supuesto, esto es solo el comienzo, por lo que los fanáticos de todo el mundo deben estar atentos a los desarrollos más emocionantes con Football AI y otras innovaciones, a medida que FIFA y Lenovo crean experiencias inolvidables en los próximos meses y años”.