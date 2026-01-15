La ilusión intacta de Santiago Rostan: así le fue en la etapa 11 del rally Dakar

El neuquino sigue mejorando su ritmo y escalando posiciones en su categoría entre las motos, donde manda Luciano Benavides.

Con otra gran actuación, Santiago Rostan mantiene posiciones en el rally Dakar y sigue con la ilusión intacta de cumplir su objetivo en la competencia. En su tercera participación en Arabia Saudita , el neuquino tiene el desafío de meterse entre los primeros 20 de su categoría, rally2, y este jueves volvió a correr con solidez, llegando al puesto 22 en la general.

El undécimo tramo, que unió Bisha con Al Henakiyah , con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada marcada por la estrategia y los cambios de ritmo, lo tuvo a Santiago en buena forma.

"Seguimos subiendo posiciones en la general. Muy contento por el rendimiento en estas últimas 3 etapas. Estamos a dos de terminar esta edición, vamos con todo", compartió Rostan en sus redes sociales.

rostan moto

Puntero argentino

El Rally Dakar 2026 entró en su tramo decisivo y Luciano Benavides dio un golpe clave este jueves al convertirse en el nuevo líder de la general en motos.

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, a apenas 21 segundos, y el español Edgar Canet, completando el podio de la etapa. Benavides arribó cuarto, controlando el desgaste y pensando en la general.

El gran movimiento se dio en la clasificación acumulada. Benavides capitalizó la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló en el tramo final para largar detrás del argentino en la próxima especial.

Con esa maniobra, el piloto de KTM pasó a liderar la general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para llegar a Yanbu.

Por detrás, el español Tosha Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, mientras que el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, completó la etapa con el hombro vendado tras una dura caída y sigue en carrera pese a las molestias físicas.

Este viernes se disputará la penúltima especial, con más de 310 kilómetros cronometrados, en una definición que promete máxima tensión en el desierto saudí.