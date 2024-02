La nueva foto que puso Lionel Messi con la que revolucionó las redes sociales

Por la carrera del astro rosarino han pasado una gran cantidad de trofeos que llenaron las vitrinas de sus casas: Champions League, La Liga, Copa del Rey con el Barcelona entre otros trofeos; Copa América, Finalissima, Juegos Olímpicos con la Selección argentina; título con el París Saint-Germain; The Best, Balón de Oro y otros trofeos individuales. Pero los más importante de su carrera llegó sobre el cierre: la Copa del Mundo.

Perfil Messi.jpg

En su cuenta personal, donde muestra pocos detalles de su vida privada y publicaciones referidas a su actividad futbolística, el astro mantenía desde hace un tiempo una foto de perfil con el Balón de Oro que consiguió en ocho ocasiones. Este sábado, Messi decidió quitar esa foto del título personal y la reemplazo por una foto exhibiendo la Copa del Mundo en sus brazos durante los festejos en el estadio de Lusail.

Cuál fue su posteo horas después de obtener la Copa del Mundo

"¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos ¡Lo logramos! VAMOS ARGENTINA CARAJO".