Malas noticias para Scaloni: declararon transferible a un crack de la Selección a seis meses del Mundial

Un importante equipo europeo decidió prescindir de un futbolista que llegó en el último mercado de pases: no convenció a su DT.

La posible salida anticipada de Thiago Almada del Atlético de Madrid genera una profunda preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina a solo seis meses del Mundial 2026. El volante, que llegó a España como una apuesta para acompañar a Julián Álvarez , no logra consolidarse en el esquema de Diego Simeone y apenas acumula 571 minutos oficiales. Esta falta de rodaje en el conjunto colchonero encendió las alarmas en el entorno de Lionel Scaloni , quien lo considera una pieza fija para la lista de 26 convocados.

Según informó el programa español El Larguero, la dirigencia del Atleti ya declaró al futbolista como transferible y espera propuestas concretas para negociarlo en este mercado de enero. El debut de la Albiceleste está programado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City , y la incertidumbre sobre el futuro club del ex Atlanta United inquieta a la delegación nacional. Una mudanza a un equipo de menor jerarquía podría afectar su ritmo competitivo justo antes de la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá .

Pese a su presente irregular en Europa, el rendimiento del surgido en Vélez con la camiseta albiceleste durante el último año sostiene su crédito ante los ojos del pujatense. Lo cierto es que el exfortinero resultó determinante en las Eliminatorias, donde marcó goles clave ante Uruguay en Montevideo y frente a Colombia en el Monumental . Además, su sociedad futbolística con Lionel Messi y la Araña en los triunfos ante Venezuela y Chile lo ubicaron como uno de los puntos altos de la Scaloneta en 2025 .

Thiago Almada suma solo 5 TITULARIDADES en Atlético Madrid en esta temporada.



De 26 PARTIDOS POSIBLES solo disputó 15.



Convirtió solo DOS GOLES y dio una asistencia.



Ayer NO SUMÓ MINUTOS en el empate ante Real Sociedad.

Los antecedentes del mediocampista lo respaldan como un jugador de torneos importantes, habiendo integrado el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y liderado la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la exigencia del cuerpo técnico nacional siempre prioriza la continuidad de los futbolistas en sus respectivos clubes para garantizar un estado físico óptimo. La situación actual obliga al volante creativo a buscar un destino donde pueda ser protagonista absoluto y recuperar la confianza perdida bajo el mando del Cholo.

Cuánto cuesta el pase de Thiago Almada

En este escenario de incertidumbre, el primer club en manifestar un interés concreto por los servicios del mediocampista es el Gremio de Porto Alegre. El conjunto brasileño pretende sumarlo a préstamo con opción de compra, buscando aprovechar su necesidad de minutos antes de la Copa del Mundo que inicia en junio. Desde el Colchonero ya fijaron condiciones económicas estrictas para una salida definitiva, solicitando una cifra cercana a los 20 millones de euros por la mitad de su ficha.

ATLÉTICO MADRID PIDE ¡20M€! PARA VENDER EL 50% DE THIAGO ALMADA.



Vía @CLMerlo - @UOL.

La resolución del futuro de Almada será clave para determinar si logra mantener su lugar en el grupo que buscará defender el título mundial logrado en tierras árabes. Por el momento, el jugador se mantiene a la expectativa de las ofertas que lleguen a las oficinas del Metropolitano mientras continúa entrenando con el plantel español. El DT santafesino y su grupo de trabajo siguen de cerca cada movimiento, entendiendo que recuperar la mejor versión de Thiago es fundamental para el recambio generacional del seleccionado.