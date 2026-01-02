A lo Colapinto: la impactante maniobra de Scaloni en una carrera de karting durante sus vacaciones

Lionel Scaloni ha dejado en claro la calidad de entrenador que es a pesar de que la Selección argentina , en la que consiguió la Finalissima, un bicampeonato de Copa América y la prestigiosa Copa del Mundo, es su primera experiencia en dicho rol. Le ha bastado para mostrar sus cualidades y ser querido por todos debido al desempeño en el rol.

En los últimos días mientras descansa del parate del fútbol en Pujato, Santa Fe, Scaloni mostró tener habilidades destacadas en otra actividad deportiva que conlleva un alto grado de adrenalina. De forma distendida pero con la competitividad floreciendo en su cuerpo, se subió a un karting y corrió una carrera donde realizó una maniobra de sobrepaso que lo volvió viral.

"Él se bajó del karting y fui a darle la planilla con el trofeo. "Tomá, este trofeíto es para vos ¿Este también te lo vas a llevar? Es chiquitito para vos ", reveló César Navarro, dueño de la pista donde corrió Scaloni, ante Olé sobre el diálogo que tuvo con el DT. Luego, contó la respuesta que recibió: "Me dijo: ' Si, quiero todo. Grande, chico, quiero ganar todo '. Ahí te demuestra el hambre que tiene para ganar todo".

Durante su estadía en Rosario, Lionel Scaloni se subió a un karting y, con una gran maniobra de sobrepaso, se quedó con la victoria en los metros finales. ¡Qué piloto! #Karting #Scaloni pic.twitter.com/ee95Pi4bYt — Carburando (@CarburandoTV) December 30, 2025

El llamativo puesto en el que terminó Scaloni en el ranking de los mejores entrenadores del 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) entregó el premio al mejor entrenador a nivel selecciones del año y el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se encontraba en la terna final por el prestigioso galardón.

Sin embargo, el primer lugar no se lo quedó el DT de la Selección, sino que fue para Luis de la Fuente, su mentor, que viene teniendo grandes resultados con el combinado de España. Así, el entrenador se quedó con el premio por segundo año consecutivo luego de cosechar un total de 136 puntos. Cabe destacar que durante este período, el técnico de 64 años clasificó a su selección al Mundial 2026 y rompió el récord de imbatibilidad al llegar a los 31 partidos sin perder.

Luego del premio para De La Fuente, uno podía imaginar que Scaloni se habría quedado con el segundo puesto, pero esto no fue así. En la segunda posición quedó Roberto Martínez, el DT de Portugal, que juntó 83 puntos. Cabe destacar que el español consiguió con los lusos la Nations League 2025 imponiéndose justamente ante España, a la cual derrotó en los penales 5-3 luego del 2-2 en los 120 minutos.

Así, Scaloni quedó relegado al tercer lugar, con 59 unidades, a pesar del paso firme que tuvo la Selección Argentina en las Eliminatorias, en donde finalizó como líder con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, lo que le llevó a asegurar el pase al Mundial 2026 a cinco fechas de que finalizara la ronda de clasificación.

De este modo, Scaloni no pudo quedarse con el premio que ganó en 2022 y 2023, y quedó relegado al tercer lugar entre los mejores entrenadores del mundo a nivel selecciones. A su vez, él no es el único argentino en el ranking ya que Néstor Lorenzo quedó noveno con 10 puntos por el buen trabajo que viene haciendo con la selección de Colombia. Cabe destacar que la IFFHS elabora este ranking en base a los resultados que consiguieron a lo largo del año y también votan expertos, quienes hacen un análisis exhaustivo del desempeño anual de los seleccionadores.