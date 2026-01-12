Ni la lluvia lo para: el video del intenso entrenamiento de Franco Colapinto

En medio de la temporada baja de la Fórmula 1, Franco Colapinto aún disfruta de sus vacaciones. Y pese a que recién la semana que viene el piloto argentino se sumará a los trabajos con Alpine , fue visto horas atrás poniéndose a punto bajo unas exóticas condiciones.

Al pilarense lo captaron corriendo intensamente bajo unas adversas condiciones climáticas. En un reciente video que se lo ve entrenando en medio de la lluvia, el piloto de 22 años mostró estar en un muy buen estado físico.

De esta manera, Franco continúa a full con sus entrenamientos individuales en el marco de lo que será su tercer año como piloto de la Fórmula 1. Y en el video, en el que se lo ve trotar bajo una intensa lluvia sin remera, asombró a todos su notable estado físico, que se evidencia aún más si se revisan imágenes de su cuerpo años atrás.

Franco Colapinto getting in the miles during the F1 off-season

Por caso, tomándose como referencia una que publicó en su cuenta de Instagram en agosto del 2022, el aumento de masa muscular en el tren superior del pilarense desde esa fecha hasta este video es más que visible. Un cuello aún más ancho, trapecios más marcados, hombros más definidos y un pecho más grande. Todo eso, sin contar aquellas características que no se pueden observar a simple vista como su resistencia cardiovascular o su tolerancia a las fuerzas G.

Una enorme evolución física para el argentino, que en este 2026 quiere explotar al máximo su rendimiento, con energías renovadas y un cambio de motor con el que la escudería apoya sus esperanzas en mejorar esta temporada.

Cuándo volverá Franco Colapinto al trabajo con Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly todavía tienen unos pocos días de vacaciones antes de incorporarse al equipo Alpine la semana que viene. Se encontrarán con la tarea que comenzaron en el 2025, pues ambos participaron en el desarrollo del A526 (así se llamará el modelo de este año), el cual cambia de motor, el Renault por el Mercedes, trasplante al que apuntan para recuperar el terreno perdido, que en el reciente campeonato los ubicó últimos en la Copa de Constructores.

Mientras que en el campeonato de pilotos, Gasly terminó 18° en la tabla de posiciones, por delante de Gabriel Bortoleto, Colapinto y su reemplazado, Jack Doohan, estos dos, únicos sin puntos.

Todavía no está la agenda definida, pero sí la escudería decidió que mandará el coche a la pista antes de los primeros test oficiales, que los 11 equipos (se agrega Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante) desarrollarán en el circuito de Barcelona del 26 al 30 de este mes.

Probablemente, la prueba privada de Alpine (sin acceso a la prensa), se desarrolle en el mismo trazado unos días antes cerca del que marcará la presentación en sociedad del team 2026, con Gasly, Colapinto y la máquina nueva, más angosta y liviana que la del 2025, entre otros cambios que manda el reglamento, el próximo viernes 23. De esta manera, el piloto argentino ya se encuentra próximo a iniciar los trabajos en pistas de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.