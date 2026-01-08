Otro gran día para Santiago Rostan en el rally Dakar

El neuquino subió seis puestos en la general con su actuación del jueves en la cuarta etapa, quinto día de competencia.

La quinta jornada del Rally Dakar sirvió para que las leyendas afirmen su dominio y para que el talento emergente anuncie su llegada. Fue el segundo día seguido sin posibilidad de asistencia para los participantes, que conectaron las ciudades de Alula y Hail, en Arabia Saudita, con una especial de 356 kilómetros y 58 de enlace .

Mientras Nasser Al-Attiyah (Toyota) y Sébastien Loeb (Prodrive) libraron otro duelo épico en la categoría reina, en el segmento Rally2 de motos se coló una noticia alentadora para la delegación argentina: Santiago Rostan logró su mejor desempeño de la edición.

El neuquino, navegando con precisión entre las dunas y los tramos técnicos, completó el especial en 4h 50'25" , un tiempo que lo colocó como 19° en la etapa y le permitió un salto estratosférico de seis posiciones en la clasificación general, donde ahora ocupa el 26° lugar.

"Contentísimo por esta gran etapa y volver a escribir lo mismo que ayer… MI MEJOR ETAPA EN TRES AÑOS DE DAKAR. Vamos carajo!!!", escribió Santi en su posteo del día.

Su compatriota, Leonardo Cola, también sumó progreso, finalizando 40° en la etapa y escalando dos puestos hasta el 39° en el acumulado, demostrando la consistencia del team argentino sobre dos ruedas.

En la categoría reina, Sébastien Loeb (Prodrive Hunter) dio un golpe de autor magistral. El francés, exprimiendo al máximo su BRX, no solo se adjudicó la victoria de etapa, sino que infligió un duro revés psicológico a su principal rival. "Fue una etapa perfecta, sin errores. El coche fue fenomenal en la arena pesada", declaró un contento Loeb al finalizar. Su hazaña adquiere mayor dimensión por el contratiempo de Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), quien, tras perder más de 20 minutos por una pinchadura múltiple, ve ahora el título más lejano. Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron) manejó los riesgos con inteligencia y, con un tercer puesto sólido, consolida su liderato general.

Benavides, el mejor argentino del día

Sobre dos ruedas, la jornada tuvo un sabor argentino: Kevin Benavides (KTM) demostró por qué es campeón del mundo, llevándose la victoria de etapa con una remontada agresiva en la segunda parte del especial. Su hermano, Luciano Benavides (Husqvarna), completó una gran actuación familiar entrando en el top 5. En la general, la lucha es feroz, con Ross Branch (Hero) manteniendo la cabeza por un estrecho margen.

En el camión, la mítica escudería Kamaz-Master reafirmó su dominio. Eduard Nikolaev llevó su coloso azul a lo más alto del podio, en una exhibición de fuerza y precisión. La categoría SSV fue un festín nacional: Cristina Gutiérrez (Toyota Overdrive) volvió a sorprender con una conducción impecable, sumando su segunda victoria en esta edición y acercándose peligrosamente al primer puesto de la general.

Ganadores del día - Resumen:

Coches: Sébastien Loeb (Prodrive Hunter)

Motos: Kevin Benavides (KTM)

Camiones: Eduard Nikolaev (Kamaz-Master)

SSV: Cristina Gutiérrez (Toyota Overdrive)

Quad: Alexandre Giroud (Yamaha)

Clásicos: Juan Morera (Toyota Land Cruiser)

Este viernes se llevará a cabo la sexta etapa que serán 331 kilómetros cronometrados de velocidad y 589 de enlace para llegar a la capital saudita, Riad, que nuevamente albergará el campamento en el día descanso, este sábado.