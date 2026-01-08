¿Paso fugaz? Thiago Almada podría irse del Atlético Madrid a seis meses de su llegada

"Es un futbolista con una visión de juego especial y esos pases que encuentra solo los ven unos pocos. Necesitamos mucho de él . ¿Cuándo? Cuando le toque, ya sean diez, 90, 60 o cinco minutos". Esa frase fue esbozada por Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid dejando en claro las cualidades de Thiago Almada y la importancia que tendría su juego en el funcionamiento del equipo. Sin embargo todas esas palabras se las habrían llevado el viento.

Hace apenas seis meses el campeón del mundo con la Selección argentina llegó al colchonero para convertirse en un refuerzo de importancia para el equipo, a cambio de una operación que habría sido de más de 40M sobre la mesa. Ahora el presente del jugador es totalmente opuesto y su salida podría estar cerca.

Es que en las últimas horas el club de la capital española fue declarado transferible debido a que no logró meterse por completo en el equipo que conduce el cholo. Desde su llegada a mediados de 2025 sumó tan solo 571 minutos oficiales - aproximadamente seis partidos completos-.

Thiago Almada

Según trascendió en medios españoles el presidente del club Enrique Cerezo espera ofertas por el jugador ya en el mercado de pases de enero. Sin embargo hasta el momento no habrían llegado propuestas. Esto es una preocupación también para el entrenador Lionel Scaloni teniendo en cuenta que en este 2026 la Selección argentina disputa la Copa del Mundo y una de las condiciones del DT es que sumen minutos en sus clubes.

Merengue argentino: Real Madrid tendría en la lista a tres jugadores de la Selección argentina para reforzarse

Pareciera que a Xabi Alonso le gusta la sangre argentina para su plantel en el Real Madrid. Una muestra clara de ello es que, más allá del alto nivel del jugador, no dudó en ir a buscar a Franco Mastantuono y ponerlo de titular de primer momento a pesar del proceso de adaptación que requiere saltar del fútbol argentino a la elite.

Ahora el elenco madrileño buscaría tres nombres de importancia en la Selección argentina: dos campeones del mundo y un jugador con una proyección que mantiene atento a Lionel Scaloni. Si bien los rumores empezaron a correr, el merengue iría a la carga de ellos recién una vez que termine la Copa del Mundo que va a disputarse este año en Estados Unidos, México y Canadá.

La joya que irá a buscar es Nico Paz, surgido en la institución y con presente brillante en el COMO de Italia. Si bien en distintas oportunidades habían dado muestras que pretendían su regreso, el club estaría dispuesto a concretar el retorno en junio. Por otra parte Xabi piensa en un mediocampo argentino de lujo: Enzo Fernández, del Chelsea, y Alexis Mac Allister, con gran presente en el Liverpool.

Mac Allister-Enzo

Más allá del interés saben que serán negociaciones difíciles entendiendo la importancia de cada uno de ellos en sus respectivos clubes aunque son conscientes que el club tiene un nombre pesado y no sufre problemas económicos.