Peñarol le "zapateó" a un Racing flojo y sacó ventaja en la serie

Con gol de David Terans, el Carbonero logró una justa victoria en el partido de ida de octavos de final. En la Academia debutó Marcos R.

Peñarol demostró porqué hacer ocho años que no pierde de local por Copa Libertadores . El equipo de Diego Aguirre le ganó 1 a 0 a Racing en la ida de los octavos de final del torneo continental, luego de una noche en la que fue superior y fundamentó la victoria en su ímpetu y cantidad de llegadas.

David Terans, a falta de 12' para cumplir el tiempo reglamentario, anotó de cabeza el único tanto del Carbonero, que volvió a jugar en el estadio Campeón del Siglo con público después de mucho tiempo y lo aprovechó al máximo.

Tras un comienzo parejo, el roce le vino mejor al local. Racing abusó de la infracción como recurso para ordenarse y además el árbitro Raphael Claus fue más permisivo con el local, algo que en las copas pasa mucho.

El partido tuvo 34 faltas de las cuales 22 fueron cometidas por la visita. Se jugaron apenas 38 minutos de juego neto sobre 101 posibles, incluyendo el adicional.

Durante el primer tiempo, una de las infracciones fue sancionada con tarjeta roja por parte del juez a Maravilla Martínez, pero desde el VAR lo llamaron para corregir lo que era un grave error de Claus.

Lejos de brillar, pero con un ímpetu que lo llevó para adelante, Peñarol tuvo las chances más claras con un tiro en el travesaño en el primer tiempo de Maxi Silvera y una definición de Matías Arezo que salió cerca en el complemento.

La tercera oportunidad fue la del gol, donde Terans aprovechó una floja salida del neuquino Gabriel Arias y cabeceó al gol para el 1 a 0 definitivo.

Ya con el marcador adverso, Gustavo Costas mandó a la cancha a Marcos Rojo, que fue al banco apenas un par de días después de firmar su contrato con la Academia.

El exdefensor de Boca entró por Nazareno Colombo, que tuvo una noche floja y jugó amonestado varios minutos caminando por la cornisa.

"Marcos R" tuvo un par de rechazos por abajo y de cabeza y la rudeza que lo caracteriza.

Teniendo en cuenta que la semana que viene, en el Cilindro, Racing se jugará la clasificación, el marcador central tiene chances de ser de la partida, sobre todo después de ver el juego físico que propone Peñarol.