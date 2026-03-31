Por qué Boca jugaría sin su gente en Chile y se enfrentaría a una posible sanción de la Conmebol

El Xeneize ya empieza a jugar en el escritorio su partido debut en la Copa Libertadores 2026.

Luego del sorteo de la Copa Libertadores , que determinó que Boca debutará cómo visitante ante la Universidad Católica de Chile, se destapó un inesperado conflicto. Desde el club chileno en un principio anunciaron que las entradas para los hinchas Xeneizes serían muy limitadas. Pero, en las últimas horas, la entidad trasandina confirmó que el club de la Ribera no podrá llevar hinchas al debut copero.

En un comunicado, Universidad Católica informó que "la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto". Cómo cada club local debe garantizar, al menos, la disponibilidad de 2.000 entradas para las instituciones visitantes, según indica el reglamento, desde Chile aclararon que ya informaron de la determinación al organismo rector del fútbol sudamericano, "cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador".

Ante esta situación, Boca no quiso quedarse de brazos cruzados y tomó cartas en el asunto. En primer lugar, la institución argentina le exigió a Conmebol que Universidad Católica le garantice los 2.000 hinchas visitantes que establece el reglamento. No es la primera vez que el Xeneize realiza este pedido. La primera vez que el club chileno había anunciado la posibilidad de venderles 450 entradas a Boca, el club que preside Juan Román Riquelme ya había presentado un reclamo.

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En aquel entonces, Boca argumentaba que de recibir 450 entradas, por un principio de reciprocidad, iba a tener que otorgarles la misma cantidad a los hinchas chilenos, y que en ese caso, no se justifica separar toda una tribuna para tan poca cantidad de espectadores. Ante este panorama, solicitaba las 2.000 localidades que establece el reglamento de Conmebol.

Por qué Boca podría ser sancionado

La solución desde el lado chileno parece ser que el partido se juegue en otro estadio, donde se garantice la seguridad del público visitante. Caso contrario, si Boca no llega a aceptar las 450 localidades que ofrece la Universidad Católica, el Xeneize dependerá de que la institución trasandina no exija la presencia de su público en el partido a disputarse en Buenos Aires. En caso de hacerlo, el club de la Ribera se expone a una posible sanción económica por parte de Conmebol.

A pesar de que este caso sigue abierto y viene generando polémica desde hace varios días, desde Conmebol aún no se expresaron al respecto. Por lo pronto, Boca no acepta las 450 localidades ofrecidas por la Universidad Católica y espera que se termine dando el mejor escenario de todos: jugar contra el conjunto chileno únicamente con público 100% local.

Paulo Dybala: ¿se aleja de Boca?

El futuro de Paulo Dybala quedó en stand by. Es prácticamente un hecho que la Joya no seguirá en la Roma después de junio, pero su próximo club aún es una incógnita. Si bien todo indicaba que el crack argentino iba a sumarse a Boca en la segunda mitad del año, ahora surgió una posibilidad para que continúe en Europa.

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Según informó La Gazzetta dello Sport, el Galatasaray de Turquía quiere tenerlo en su plantel y, para convencerlo, le ofrecería “el último gran contrato de su carrera”.

De acuerdo a lo publicado por el medio italiano, el club turco estaría dispuesto a desembolsar una suma cercana a los seis millones de dólares más bonos por un vínculo de tres años, un monto similar al que hoy gana en la Roma y que es muy difícil de igualar para Boca o cualquier otro conjunto nacional.