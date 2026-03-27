Una oferta bomba para Paulo Dybala: ¿se aleja de Boca?

Con su salida de la Roma casi garantizada, la Joya es pretendida por Boca para sumarse en junio, pero ahora surgió un competidor para que continúe en Europa . ¿Cuál es el futuro de Paulo Dybala ?

El futuro de Paulo Dybala quedó en stand by . Es prácticamente un hecho que la Joya no seguirá en la Roma después de junio, pero su próximo club aún es una incógnita. Si bien todo indicaba que el crack argentino iba a sumarse a Boca en la segunda mitad del año, ahora surgió una posibilidad para que continúe en Europa .

Según informó La Gazzetta dello Sport, el Galatasaray de Turquía quiere tenerlo en su plantel y, para convencerlo, le ofrecería “el último gran contrato de su carrera” .

De acuerdo a lo publicado por el medio italiano, el club turco estaría dispuesto a desembolsar una suma cercana a los seis millones de dólares más bonos por un vínculo de tres años, un monto similar al que hoy gana en la Roma y que es muy difícil de igualar para Boca o cualquier otro conjunto nacional.

Trascendió también que su representante, Jorge Antun, viajó a Italia para acercarle distintas propuestas. Dybala atraviesa un presente particular tanto en el plano deportivo como en el personal. A principios de marzo, fue operado por una pequeña rotura parcial del menisco externo en la rodilla izquierda y su regreso a las canchas está previsto recién para mayo. A esto se suma el nacimiento de su primera hija junto a la actriz e influencer Oriana Sabatini.

Dybala Riquelme Portada Dybala es confeso hincha de Boca.

Paulo Dybala, ¿cerca o lejos de Boca?

Pese a las versiones que lo ubican en el Galatasaray, equipo que ya trató de sumarlo en temporadas anteriores y ahora vuelve a la carga, el periodista Gastón Edul buscó llevarle tranquilidad a los hinchas de Boca y aseguró que la oferta que más seduce a la Joya es la del club de La Ribera. “Boca es la chance más concreta que tiene Dybala. De todas las que tiene, es la posibilidad más grande”, destacó.

Al participar del streaming del influencer Davo Xeneize, el periodista que habitualmente cubre a la Selección Argentina reveló que el delantero ya recibió un ofrecimiento por parte de Boca. “La oferta la tiene y yo creo que Riquelme va a hacer un contacto con él para llevarlo a Argentina a mitad de año”, sostuvo.

Otro dato que ilusiona a los hinchas xeneizes es que la pareja del futbolista, Oriana Sabatini, será parte de un nuevo programa en el canal de streaming Olga y estará más seguido en Argentina.

“Boca creo que empieza un operativo para junio para romper todo con Dybala. El primer nombre por el que Boca va a luchar para mitad de año es por Dybala”, señaló el periodista Augusto César. Sin embargo, de momento no hay nada formal y habrá que esperar un poco más para una resolución. La última palabra la tiene el jugador.

Paulo Dybala-Paredes-PORTADA Dybala y Paredes fueron compañeros en Roma. ¿Se repetirá en Boca?

Dybala, de su participación en Qatar 2022 a estar casi descartado para el Mundial 2026

La participación de Dybala en el título en Qatar 2022 fue tan escasa como recordada. De pocos minutos a lo largo del torneo, el delantero ingresó en la final ante Francia y terminó siendo clave: primero, con un despeje salvador ante un Mbappé imparable, y luego marcando su penal en la definición desde los doce pasos. Sin embargo, su presente lo ubica lejos de la Selección nacional.

Cuando aún restan dos meses para que Lionel Scaloni presente la lista final de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todo hace creer que el ex Instituto de Córdoba y Juventus no estará en la nómina. En la pelea por un lugar, el delantero siempre corrió de atrás ante los habituales titulares, como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Pero ahora también perdió terreno como relevo ante la aparición de nuevas figuras, como Nico Paz, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni. Salvo una sorpresa, Dybala no estará en la próxima Copa del Mundo.