Qué equipo pondría Úbeda en el primer amistoso de Boca en el año

Este miércoles, el xeneize será local de Millonarios de Colombia en La Bombonera, en un partido especial.

Boca se prepara para su primer compromiso del año y todo indica que habrá novedades importantes en la formación titular . Este miércoles será local de Millonarios de Colombia en el encuentro que se disputará en La Bombonera desde las 19 y será transmitido por Disney Premium. De cara a los primeros 90' del 2026, el entrenador Claudio Úbeda decidió cambiar el esquema táctico y modificar varios nombres respecto al cierre del Torneo Clausura 2025.

Luego de finalizar la última temporada con un práctico 4-4-2 -sistema que le permitió alcanzar las semifinales-, el DT optó por iniciar el 2026 con una idea diferente .

En los ensayos previos al duelo ante el conjunto colombiano, Úbeda probó un 4-3-3 bien marcado, con un solo centrodelantero y extremos abiertos , buscando mayor dinámica, asociación y profundidad ofensiva.

Entre las principales novedades aparecen las presencias de Ander Herrera y Kevin Zenón desde el arranque, dos nombres fuertes que rápidamente llamaron la atención de los hinchas.

ander herrera risa boca

El cambio de dibujo también implica la disolución del doble nueve, ya que Miguel Merentiel sería el único atacante de referencia, acompañado por Exequiel Zeballos y Zenón por las bandas.

En cuanto a las ausencias, Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos descartados por distintas molestias físicas. En el caso del delantero uruguayo, continúa con trabajos diferenciados por una lumbalgia y el cuerpo técnico apunta a tenerlo en plenitud para el debut oficial ante Deportivo Riestra.

Lo mejor que tiene

Si no hay cambios de último momento, el posible once de Boca para enfrentar a Millonarios sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Un partido muy especial

Millonarios era el club que dirigía Miguel Ángel Russo cuando fue diagnosticado con cáncer en 2017. En esa misma institución, el recordado entrenador salió campeón y es muy querido. Por eso, este miércoles, estará en juego la Copa Miguel Ángel Russo.

Cruzan papeles con Nacional por Hinestroza

Si bien la llegada de Marino Hinestroza está acordada de palabra y hace varios días que el jugador y Boca se pusieron de acuerdo en el contrato, el futbolista sigue en Colombia porque su club, Atlético Nacional, tiene pretensiones de recaudar algo más de dinero por su ficha en base a las condiciones del pase.

Las dirigencias han enviado y recibido documentación con correcciones de la otra parte, pero en esta semana terminarían de acordar los detalles que faltan.