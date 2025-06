Quién es Alan Forneris, el nuevo refuerzo de Racing que Gustavo Costas tanto pidió

Si bien no estará presente en la vuelta a los entrenamientos tras la pretemporada, se espera que Forneris viaje a Buenos Aires en los próximos días para realizarse la revisión médica y luego integrarse al plantel de Gustavo Costas, que por estas horas define las altas y bajas para el segundo semestre de la temporada. El arribo del mediocampista se concreta por decisión dirigencial y representa una apuesta a futuro, más allá de que no fue un pedido expreso del entrenador.

A nivel selecciones, Javier Mascherano lo convocó a la Sub 20 en 2024, aunque no llegó a sumar minutos en cancha. Sin embargo, su inclusión en la órbita del seleccionado juvenil fue un guiño más para los dirigentes académicos, que consideran que no hay en las Inferiores un mediocampista que pueda consolidarse como recambio a corto plazo.

Racing 2.jpg Alan Forneris, el nuevo refuerzo de Racing

El jugador que llega a Colón para liberar a Forneris

Desde Santa Fe, mientras tanto, Colón aguardaba por la habilitación de Cristian García, mediocampista que llegó desde el fútbol peruano, como condición previa para liberar a Forneris. “Nosotros vamos a liberar a Forneris, como mínimo, cuando tengamos seguro el tema Cristian García”, afirmó el presidente sabalero Víctor Godano en diálogo con El Litoral. El pase del exjugador del Cusco FC aún no fue autorizado, por lo que la oficialización del traspaso a Racing depende de ese trámite.

Con la venta de Forneris, Colón se garantiza un ingreso importante y mantiene el 20% del pase en caso de una futura transferencia. Además, podrá hacer uso del cupo de reemplazo hasta el 17 de julio, lo que le permite incorporar hasta dos refuerzos más: uno para cubrir directamente el lugar vacante que deja el juvenil, y otro según el criterio del cuerpo técnico.