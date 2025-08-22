⁠¿Y ahora? La AFA comunicó una durísima sanción para Gustavo Costas

El entrenador de Racing fue castigado por reincidente y recibió una sanción que lo marginará del campo de juego por varios partidos.

Probablemente una de las deficiencias que tiene el entrenador de Racing Gustavo Costas son los exabruptos que tiene en sus reacciones durante los partidos debido a su forma de vivir los partidos del equipo, por lo cual más de una vez recibe la tarjeta tarjeta roja y se tiene que ir del campo de juego.

Le pasó en un encuentro por el torneo doméstico ante Tigre donde vio la tarjeta roja por parte del árbitro del encuentro Darío Herrera. Cuando todo parecía que el entrenador solo se perdería un encuentro producto de la sanción, el entrenador de la Academia recibió una dura sanción por parte de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).

Es que el tribunal de disciplinas confirmó que Costas deberá cumplir cuatro fechas de suspensión de manera efectiva ya que no le dio la posibilidad, como en otras oportunidades, de abonar una multa. Sumado a él Federico Costas , preparador físico del platel e hijo del DT, fue sancionado con dos fechas.

Por parte del entrenador el castigo se hizo efectivo por la reincidencia ya que contra Barracas Central también había sido expulsado.

Costas también expulsado por Libertadores

La furia de Gustavo Costas ante Peñarol tampoco fue gratis. La ferviente reacción del entrenador durante el duelo ante Peñarol de Uruguay le salió caro al líder de Racing que vio la tarjeta roja y tuvo que irse del campo de juego antes que termine el encuentro con un enojo que costó ser controlado.

Más allá de lo sucedido la Academia evitó los disparos desde el punto de penal y consiguió avanzar de ronda con un tanto agónico para estampar el 2-1 definitivo en el partido de vuela que se definió en el Cilindro de Avellaneda. Ya pensando en los cuartos de final donde deberá enfrentar a Vélez, el club sabe que no podría tener a disposición a su entrenador por la sanción.

Copa Libertadores: Racing le ganó con épica a Peñarol en un partidazo y está en cuartos

Racing Club venció 3-1 a Peñarol de Uruguay en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Gustavo Costas revirtió el 0-1 sufrido en la ida en Montevideo y, con un global de 3-2, avanzó a la siguiente fase donde enfrentará a Vélez Sarsfield.

El partido se disputó bajo una fuerte presión en las tribunas y con un campo de juego afectado por las lluvias caídas durante toda la jornada en Buenos Aires. Racing entendió desde el inicio que debía salir a imponer condiciones y a los seis minutos abrió el marcador. Tras un cabezazo de Marcos Rojo en un tiro de esquina, la pelota quedó frenada en el área chica por el agua acumulada y Adrián “Maravilla” Martínez empujó la pelota para el 1-0. Ese tanto igualó la serie en el resultado global y encendió la expectativa de los hinchas locales.

La reacción de Peñarol no tardó en llegar. A los 11 minutos, Maximiliano Silvera exigió al neuquino Gabriel Arias con un remate cruzado que el arquero desvió. Tres minutos más tarde, Nahuel Herrera ganó en el área tras un córner y de cabeza puso el empate 1-1. Con ese gol, los uruguayos recuperaban la ventaja en la serie.

La primera etapa continuó con un desarrollo intenso. Racing intentó imponerse con el juego aéreo, una herramienta favorecida por el mal estado del campo. A los 34 minutos, Marcos Rojo volvió a convertir de cabeza, pero el árbitro Wilmar Roldán, tras la revisión del VAR, anuló el tanto por una infracción en la jugada. La polémica encendió el partido y generó discusiones en ambos bancos de suplentes.

Racing lo dio vuelta en el complemento

En el segundo tiempo, el conjunto argentino mantuvo la presión sobre la salida de Peñarol. Adrián Balboa tuvo una clara ocasión de cabeza cerca del arco, pero su remate se fue desviado. Mientras tanto, el entrenador uruguayo Diego Aguirre decidió reforzar la defensa con el ingreso de Pedro Milans en lugar de Davis Terans, una de las figuras de su equipo.

El momento decisivo llegó a los 79 minutos. Duván Vergara probó desde afuera del área, el arquero Brayan Cortés dio rebote y, en la segunda jugada, Emanuel Gularte derribó a Martínez dentro del área. El juez sancionó penal y el propio delantero lo convirtió en el 2-1, resultado que volvía a emparejar la serie.

Con el tiempo cumplido y los técnicos pensando en los penales, Racing encontró el gol de la clasificación. A los 93 minutos, Gastón Martirena lanzó un centro desde la derecha y Franco Pardo apareció sin marca para cabecear al 3-1 definitivo. La jugada desató la euforia en Avellaneda y aseguró el pase a los cuartos de final.

El cierre del encuentro tuvo un detalle inesperado: el arquero Gabriel Arias fue reemplazado por Facundo Cambeses en los minutos finales, una decisión pensada para la tanda de penales que finalmente no fue necesaria.

Un argentino a semis

La clasificación a cuartos de final abre lugar a un duelo entre argentinos: el cruce frente a Vélez, que eliminó a Fortaleza con una victoria 2-0 en Liniers. Al menos un representante de nuestro país se meterá entre los cuatro mejores del torneo.