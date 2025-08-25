⁠El enojo de un futbolista de Racing tras ser goleado por Argentinos Juniors: "Nos tenemos que hacer cargo"

Una figura del equipo fue muy crítico con los jugadores por el rendimiento mostrado en el torneo doméstico.

Racing se fue de La Paternal con una dura derrota, precisamente una goleada ante Argentinos Juniors tras caer 4-1 en el encuentro a pesar de haber comenzado el encuentro ganando. Y esta derrota resonó en uno de los líderes que tiene la Academia al punto tal de hacer una dura autocrítica una vez finalizado el encuentro que lo complicó.

"Primero que nada, somos nosotros los jugadores los que nos tenemos que hacer cargo que en el torneo argentino no podemos ganar. No podemos tener dos o tres victorias seguidas y tendremos que trabajar mucho mas duro, sin dudas. Hoy creo que hicimos un buen primer tiempo contra un gran equipo y en el segundo, por desajustes propios, ellos se mantuvieron en ventaja y después hicieron su trabajo. No lo supimos dar vuelta, así que hacer un 'mea culpa', tener autocritica por sobre todas las cosas y dar vuelta esta cara en el torneo argentino". Fue Bruno Zuculini quien frente a las cámaras de la televisión esbozó su preocupación e hizo un mea culpa.

En su relato se refirió al futuro deportivo de la Academia : "Es algo que nos viene pasando desde el año pasado. También clasificamos entre los mejores ocho en las ultimas fechas. Nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos. Seguramente vamos a cumplir ese objetivo también, pero de acá a la Copa Libertadores todavía falta mucho, entonces tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más, porque todavía no nos alcanza".

Más tarde agrego sobre la contracara de la clasificación en la Libertadores: "Realmente veníamos de una semana muy linda para todo el club. Era un objetivo que teníamos que cumplir, el de Copa Argentina fue otro y cumplimos. En el torneo local nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina".

La Academia viajó a La Paternal con mayoría de titulares y lo demostró en la primera mitad. A los 26', el Ruso Rodríguez dudó en la salida y Tomás Conechny apareció por detrás para estampar el 1-0 para la visita. Sin embargo, al rato, un grosero error de Gabriel Arias le dio la igualdad al Tifón de Boyacá, que puso la parda de la mano de Alan Lescano. La ventaja para el local fue con la autoría de Hernán López Muñoz, ante una defectuosa marca de los defensores del conjunto de Avellaneda.

Los de Costas, desesperados por ir a buscar el partido, dejaron muchos espacios que el cuadro de Nicolás Diez capitalizó con una sorprendente facilidad. Matías Giménez selló el 3-1 sin que ningún futbolista rival se acercara para marcarlo cuando sacó el remate y, frente a un Racing completamente partido, Nicolás Oroz cumplió con la famosa ley del ex. El momento deportivo de la Academia era preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban 20 minutos para el pitazo final.

Francisco Berscé, que hizo las veces de DT debido a la sanción del Tribunal de Disciplina contra el estratega campeón de la Copa Sudamericana, reconoció que no supieron controlar el encuentro y que la repentina pérdida de posesión fue clave: "Veníamos haciendo bien las cosas, pero en un momento nos desordenamos mucho ante un equipo que se hace muy fuerte con la pelota. Y eso es lo peor que nos puede pasar cuando los otros tienen esa virtud".

Por lo pronto, los bonaerenses son anteúltimos en la Zona A, donde solo figuran por delante de un flojísimo Aldosivi y con apenas cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en seis cotejos. En la tabla anual, para colmo, quedó muy cerca de perder su lugar entre los que acceden a competiciones continentales -tiene 32 puntos, los mismos que Independiente Rivadavia-. En el horizonte, todavía quedan varios duelos para remontar la situación.