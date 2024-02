Quién es Facundo Díaz Acosta, el nuevo campeón del Argentina Open de Buenos Aires

Embed "Facundo Díaz Acosta":

Porque venció a Nicolás Jarry y se consagró campeón del #ArgentinaOpen

Díaz acosta la viene remando desde muy joven, como todos los tenistas argentinos que afrontan el desafío de ser profesionales en uno de los deportes más caros. La semana anterior había llegado a cuartos de final por primera vez en el circuito, cuando lo hizo en Córdoba.

El éxito en Buenos Aires es fruto de un proceso de varios años, en el cual llegó a levantar un trofeo por primera vez más tarde que otros de su misma generación como Sebastián Báez.

Facundo fue doble medallista olímpico en Juegos de la Juventud y una de las preseas la obtuvo en el Buenos Aires Lawn Tenis Club en 2018. El mismo lugar en el que derrotó a Jarry este domingo.

Según contó en una entrevista reciente con Olé, "la meditación me cambió la carrera, pero también la forma de encarar la vida".

Es que el deporte está directamente relacionado con lo mental y en ese sentido Díaz Acosta se dio un trabajo profundo que llevó mucho tiempo y que mantiene hasta hoy. “Empecé a trabajar con un coach mental a fines de 2021, principios de 2022. Trato de escapar un poquito de la realidad con las respiraciones. Cierro los ojos y trato de buscar un poco de tranquilidad, de concentración y de poder estar en el presente. Quiero que los pensamientos no se me vayan para cualquier lado”, comentó.

“Estaba pasando por un momento un poco difícil en mi cabeza, no estaba disfrutando mucho de los entrenamientos, sufría un poco las giras y ahí entró él al equipo a ver si me podía dar una mano. Y mejoré mucho en ese sentido. Creo que la meditación o las respiraciones que hago ahí en la cancha y también afuera te ayudan un poquito a sacar los pensamientos que se te meten en la cabeza cuando estás nervioso, cuando te mandas un moco dentro de la cancha y cuando estás pasando por un momento no tan bueno”, afirmó quien tiene como referente a Rafa Nadal. Y agregó: “Todos los días lo hago, juegue o no. En mi casa tengo distintos ejercicios y en los partidos también llevo otra rutina. A veces en los entrenamientos también metemos algunas cositas”, finalizó.

La crónica de la final

Ambos jugadores salieron con estrategias muy marcadas. Díaz Acosta apostó a mover a su rival para que no pegue firme y lastimar cada vez que tiene la oportunidad.

Uno de los recursos que más y mejor utilizó fue el drop shot. Jarry, por su parte, buscó tomar la iniciativa siempre gracias al poder de sus golpes, pero terminó cayendo en la desesperación ante un rival que no erró casi nada.

Al comienzo del segundo parcial, Díaz Acosta terminó de sepultar mentalmente a su rival con un quiebre en el primer game donde metió devoluciones ganadores impresionantes a Jarry, que ante la desesperación hacía saque y red para intentar sorprender pero sin conseguir resultados positivos.

Luego al argentino le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque (lo afrontó puntos de quiebre en contra en el octavo game y los salvó con mucha jerarquía) para llevarse el triunfo con un categórico 6-3 y 6-4.

En su camino a la final, Díaz Acosta demostró un nivel superlativo y eliminó a todos sus rivales sin ceder sets: su primera víctima fue el alemán Daniel Altmaier, luego siguió el local Francisco Cerúndolo, el serbio Dusan Lajovic y ayer fue el turno de su compatriota Federico Coria.

Para Jarry, el recorrido había sido mucho más sufrido. En su debut en los octavos de final levantó un match point para ganarle al suizo Stan Wawrinka en el tie-break del tercer set, luego se benefició por el abandono del local Tomás Etcheverry cuando iban sets iguales y ayer dio el golpe de la semana al eliminar al número 2 del mundo y primer preclasificado del torneo, Carlos Alcaraz.

En su último partido, el chileno había dado una muestra de jerarquía, consiguiendo tiros ganadores desde cualquier parte de la cancha y ganándole a un rival como Alcaraz que es de primer nivel mundial, en lo que fue el mejor triunfo de su carrera.

Esta semana perfecta le permitirá a Díaz Acosta escalar 28 posiciones en el ranking y ubicarse 59°.