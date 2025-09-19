Quién es la joya que brilla en Europa y confesó que antes de los partidos mira videos de Lionel Messi

Hasta quienes no son amantes del fútbol saben de las condiciones que Lionel Messi tiene para jugar al fútbol siendo integrante del círculo chico considerados los mejores de la historia. Para cada uno de los futbolistas que están haciendo su camino actualmente, el astro es un ejemplo para que los más chicos puedan sacar buenos buenos aspectos.

Nico Paz es una de las joyas que la Selección argentina tiene sabiendo que recién está dando sus primeros pasos en su carrera y tiene como guía al rosarino. Brillando en el fútbol italiano con la '10' del Como, la revelación de la Serie A, Paz afirmó en diálogo con el medio español Dazn que se inspira en el capitán de la Selección argentina.

"Seguro que compartir con jugadores como Messi, y al verlos, aprendes un poco de ellos", dijo en el inicio de su relato sobre cómo es ser jugador de la Scaloneta. Más tarde hizo una clara revelación de su admiración por el jugador que actualmente está en Inter Miami.

Nico Paz.jpg Nico Paz y Lionel Messi

"Antes de los partidos me pongo sus videos para ver si se me pega algo un poquito, ja", soltó Paz entre risas mientras que en otra parte de su testimonio afirmó que es su ídolo "desde siempre" y que "en gran medida fue por la influencia" de Su familia: "Es por eso que desde muy niño seguía mucho a la Selección. Ya siendo un crío veía cada partido", concluyó.

"Ahora mismo, mi sueño es jugar el Mundial el año que viene. Estoy trabajando todos los días para conseguirlo. Tomé una buena decisión en jugar para Argentina y estoy muy contento. Desde la selección me animan, me cuidan, me dan buenos consejos y todo su apoyo. Estoy muy contento de ser parte. Es todo un orgullo”, reveló.