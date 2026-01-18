River empató ante Peñarol y se quedó con el partido por penales

El Millonario disputó su segundo amistoso del año, luego de haberle ganado a Millonarios por 1 a 0 el pasado domingo.

River empató ante Peñarol de Uruguay , en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata . El ganador, que de todas formas no recibió ningún trofeo, se definió por la vía de los penales, donde el Millonario se impuso por 4 a 3.

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel , que tiene capacidad para 28 mil espectadores y que se encuentra en Maldonado, Uruguay.

El arquero del “Millonario” salvó a Martínez Quarta que quedó mal parado y el delantero Hernández de Peñarol se iba solo frente al arco, pero lo trabo y mandó el balón al lateral.

Producto de esta jugada, Abel Hernández se fue lesionado por el cruce con el arquero Beltrán e ingresó en su lugar Facundo Batista. Luego de la situación, el partido comenzó a picarse con múltiples faltas.

Del minuto 16 al 45 el trámite siguió trabado, con faltas constantes, la primera amarilla para Jesús Trindade y un tiro libre de Juan Quintero que se fue por encima del travesaño.

Ya en el cierre, River tuvo la chance más importante del primer tiempo: Nicolás Viña trepó por izquierda, recibió un pase profundo y remató alto, desperdiciando una oportunidad clara para irse al descanso en ventaja.

Entre los 15 y los 30 minutos del segundo tiempo, River tomó más protagonismo y logró aproximarse con mayor continuidad, principalmente con remates desde afuera del área.

Tomás Galván fue el más activo en ese pasaje: primero probó desviado tras una asistencia de Montiel y luego sacó un zurdazo que obligó a Britos a responder abajo, mientras Fausto Vera también intentó con un disparo que terminó siendo rechazado.

El juego, de todos modos, siguió interrumpido por infracciones y pelotas detenidas, con una mano de Galván y varias faltas que cortaron el ritmo. Hubo una seguidilla importante de cambios en ambos equipos, con River renovando el medio y el ataque, mientras Peñarol respondió con tres sustituciones.

Finalmente, todo terminó 0 a 0 y el ganador se definió desde el punto penal. Todos los pateadores de River convirtieron (Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván y Ian Subiabre), mientras que en Peñarol erraron Ignacio Alegre y Julio Daguer, para sellar la victoria por 4 a 3.

Cómo llegaron River y Peñarol

Este fue el segundo amistoso de River la la pretemporada, ya que el domingo pasado le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia gracias al gol de penal del lateral derecho Gonzalo Montiel a los 24 minutos del complemento.

Peñarol, por su parte, venía de empatar sin goles ante Central Español, mientras que hace solo tres días perdió 2-1 con Independiente, en un encuentro que se jugó a puertas cerradas.

Este fue el último partido de River en la pretemporada, antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo sábado 24 de enero ante Barracas Central.

Las formaciones de River y Peñarol

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.