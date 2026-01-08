River no afloja: ahora va a la carga por una joven figura de Vélez

Marcelo Gallardo sigue en la búsqueda de un atacante y ahora tiene la mira puesta en uno de sus mayores deseos.

Ante la caída de las negociaciones por Tadeo Allende, Marcelo Gallardo decidió redireccionar la búsqueda de un nuevo atacante y entre las opciones aparece una debilidad suya. River Plate volvió a la carga por Maher Carrizo , joven figura de Vélez y de los seleccionados juveniles.

El objetivo del Millonario es encontrar un punto en común con el Fortín para la compra de una parte del pase, negociación que si bien todavía no comenzó formalmente ya saben en Nuñez que no será sencilla, con el antecedente cercano de lo sucedido en el último mercado de pases donde pesó más la firme postura del club de Liniers.

A diferencia de lo sucedido a mediados de 2025, cuando el Millonario buscó asociarse con el City Group como parte del mecanismo de seducción para llevárselo por la cláusula de rescisión de 16 millones de euros (finalmente el grupo empresario optó por otras alternativas de inversión), esta vez las charlas serán club a club, sin intermediarios. Un contexto que transforma a la operación en una de alta complejidad por la importante cotización del chico de 19 años, aunque River tiene algunas puertas para buscar avanzar.

image

La necesidad de liquidez del Fortín en este inicio de año y ya no ser tajantes en la venta de la totalidad de la ficha puede permitir que se encamine el trato entre las partes. Por lo pronto, el Millonario está delineando la oferta formal para desarrollar el camino hacia el trato, siempre dentro del presupuesto de 20 millones de dólares para esta etapa del año.

Las razones por las que en River sueñan con tener a Maher Carrizo

Maher Carrizo es catalogado como el "nuevo Mastantuono" por su perfil zurdo, la posición en la que juega (extremo derecho) y características físicas. El santiagueño se destaca por ser picante por las bandas, al estilo Sebastián Villa, con ese cambio de ritmo que no abunda en el plantel de River y al que le agrega presencia en el área rival, con 10 goles en la última temporada y un total de 23 tantos en 75 partidos jugados en Vélez.

Sin embargo, más allá de la posición que podría ocupar Maher en la ofensiva y de ser del gusto de Marcelo Gallardo, la demora en la respuesta de Andino -con Godoy Cruz está todo arreglado- llevó a buscar otras cartas entre las que también aparece Benjamín Domínguez, aunque en el caso del argentino del Bologna baraja opciones firmes de continuar en Europa ante el interés de clubes como Roma, Lyon y Marsella.

image

Lo concreto es que si bien River mantiene como prioridad a Andino y sigue aguardando una definición, de dilatarse su respuesta y de poder avanzar con otra opción ya no descartan que puedan llegar a dar por finalizada la negociación por el actual jugador del Tomba. Y Maher, titular en el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, nunca se fue del radar de Gallardo.

"Si la oferta llega de manera formal, se analizará como todas las ofertas que llegan por esa vía, y a partir de ahí se pondrá en discusión para que prevalezca lo mejor para el jugador y para la institución. Hasta que no esté esa instancia de la oferta formal, no hay mucho por analizar", expresó Gustavo García, vicepresidente del Fortín, en Radio Splendid sobre el interés de River por Carrizo.