Scaloni reveló el particular apodo que tenía en su niñez: "me decían..."

"Me decían 'Yegua', porque yo de chiquito corría. Era un animal, un caballo... Y en vez de caballo, me decían yegua", relató en la entrevista según una previa de la entrevista que será publicada. Hace algunos meses el Ratón Ayala, miembro del cuerpo técnico, contó cómo le dicen entre el equipo de trabajo del CT: " A Lionel nosotros lo hemos bautizado como He-Man, ja. Es una broma entre nosotros por todo lo que ha pasado".

Scaloni 2.jpg

Lionel Scaloni se cansó del VAR y pidió por un cambio tras la polémica con Colombia

Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa del estadio Metropolitano Roberto Meléndez tras la derrota de la Selección Argentina por 2-1 ante Colombia, en la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En su intervención, el entrenador campeón del mundo dejó claras sus impresiones sobre el partido, abordando tanto el desempeño de su equipo como la gran polémica de la jornada: el penal sancionado a Nicolás Otamendi, que resultó determinante en el resultado.

El entrenador argentino, a pesar de la caída, destacó el esfuerzo de sus dirigidos y su capacidad para enfrentar las difíciles condiciones del partido. “Felicitamos a Colombia que ganó. Nosotros hicimos un buen partido acorde con las circunstancias en las que vinimos a jugar. Se perdió, hay que levantar la cabeza como siempre decimos y seguir”, comenzó Scaloni. A lo largo de su análisis, resaltó que Argentina tuvo oportunidades para llevarse algo más del encuentro, pero la jugada del penal marcó un antes y un después. "Desde esa jugada del penal que el árbitro vio, se jugó muy poco", lamentó.

lionel-scaloni.webp

El “consejo” de Lionel Scaloni para el VAR luego de la polémica con Colombia

El penal en cuestión, sancionado por el árbitro chileno Piero Maza tras la intervención del VAR, generó malestar en Scaloni, quien expresó su desacuerdo con la decisión y la forma en que se manejó la revisión. “Me gustaría que se mejore eso. La primera imagen que va a ver el árbitro no tendría que ser esa que parece que lo toca. Creo que el árbitro tiene que ver la imagen entera”, afirmó Scaloni, sugiriendo que la forma en que se presentan las jugadas al árbitro en el VAR puede condicionar su decisión.

El DT también expresó su frustración por el hecho de que, tras la sanción del penal, el partido perdió fluidez. "Es triste y lamentable que después del penal no se haya jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, agregó, visiblemente molesto por cómo la jugada afectó el desarrollo del encuentro.