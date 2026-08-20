Su equipo clasificó y llevó una bolsa llena de dinero para sus jugadores: el particular video de un presidente

El presidente de un club de Albania entró al vestuario y estalló de felicidad por la victoria. El video.

Los jugadores no pararon de sonreír cuando vieron que por la puerta principal entraba el presidente de la institución. No se trataba solo de la figura del mandatario sino que con él traía algo especial: una bolsa llena de dinero para repartir con los jugadores en forma de premio.

Adrian Bardhi , presidente del Dinamo City de Tirana, Albania, caminó en forma paulatina y acompañado de un grupo de personas con una bolsa negra que no permitía ver lo que estaba en su interior. Pero, minutos más tardes, en un festejo alocado por vencer 4-0 al FK Auda de Letonia por la Conference League , vació en el suelo la bolsa y rápidamente los fajos de dinero fueron recolectados por los jugadores que recibieron un importante premio en efectivo.

Luego de hacer la entrega de los billetes, empezó a saltar junto a los jugadores y mantuvieron un alocado festejo acorde a la ocasión. Si bien se supo que era dinero, no se conoció la cifra oficial que puso a disposición el mandatario para repartir.

#FanáticosPlus | ¡LLUVIA DE DINERO EN EL VESTUARIO!



El presidente del Dinamo Tirana de Albania sorprendió a sus jugadores tras clasificar a los play-offs de la Conference League.



¡Premio a lo grande por la clasificación! pic.twitter.com/wvgJwqHplZ — Fanáticos + (@FanaticosGMV) August 19, 2026

Este jueves 20 de agosto, el equipo tendrá el inicio de los playoffs ente Pafos de Chipre para entrar a la fase regular de Conference League. Los jugadores saben que de conseguir otro buen resultado, los premios podrían continuar.

"No sé si pedirá disculpas": el presidente de Atlético de Madrid apuntó a Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habló sobre el escándalo por el presunto traspaso fallido de Julián Álvarez al Barcelona, donde reiteró su postura y refutó las declaraciones: "Yo dije que no se vendía".

Cerezo, en tanto, no quiso declarar sobre cómo actuará en adelante el jugador, pero afirmó que el delantero podrá recuperar el cariño de los hinchas del "Colchonero": "No sé si pedirá perdón; sé que Julián es una persona excelente y estoy seguro, segurísimo, de que ganará a la afición en dos partidos".

Además, dio detalles sobre la postura de no dejar ir a Álvarez al Barcelona ni de venderlo a otro equipo: “Yo dije que no se vendía desde un principio, porque es un jugador nuestro y una pieza importante para nuestro plantel; por esa razón lo queremos, nos gusta que esté con nosotros”.

“Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el club, está entrenando con el plantel y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”, comentó Cerezo sobre la actualidad de la “Araña” y de su futuro.

Por otro lado, como había anticipado el técnico "Rojiblanco", Diego "Cholo" Simeone, la lista de convocados del Atlético de Madrid para su primer compromiso de La Liga tuvo una ausencia de peso: Julián Álvarez no formó parte del equipo que venció al Málaga por 2 a 0 en el Estadio Metropolitano.

Simeone fundamentó que la no convocatoria de la "Araña" para el encuentro inaugural responde estrictamente a criterios de puesta a punto deportiva y no tiene relación con el marcado interés que sostiene el Barcelona por ficharlo durante este libro de pases.

Julián Álvarez expresó en público, durante el Mundial, que el "traspaso al Barcelona era lo mejor" para él y para el club, lo cual no gustó para nada a los directivos del Atlético de Madrid, quienes respondieron tajantemente que "no está en venta", rechazando tanto la propuesta de 150 millones de euros del Real Madrid como las reiteradas ofertas del club catalán que habrían llegado a los 100 millones.

La foto de Julián Álvarez en Atlético de Madrid que generó una ola de memes

Luego de que la institución madrileña lo confirmara como intransferible, el delantero no fue convocado por Diego Simeone para el debut del Colchonero en LaLiga. En las últimas horas, se hizo muy viral su foto oficial en el club para esta temporada.

En la misma, se lo ve a Julián con un semblante serio, sin sonrisa ni mueca alguna. Y los usuarios en las redes sociales empezaron a compartirla para indicar esa situación y para compararla, además, con sus otras dos fotos de las temporadas pasadas. Y el contraste ahí fue claro: tanto en la foto para la temporada 2024-25 como en la de la última campaña, la 2025-26, el nacido en Calchín aparece sonriente.

Simeone dejó en claro que tanto él como el club siguen "pensando en la línea de crear un equipo alrededor de él". Pero Julián, de 26 años, dejó en claro durante el Mundial 2026 que "lo mejor para todos es una transferencia". Y siempre apareció el Barcelona como el principal interesado. Aunque habría una fecha límite para conocer si se dará o no ese arribo al Barca: según informaron los principales medios de España, la dirigencia buscará a otro futbolista para reforzar el ataque si no se llega a un acuerdo en los próximos tres días.