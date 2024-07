Todo lo que piensa hacer Scaloni para que Messi juegue la semifinal

Lionel Messi todavía no está totalmente recuperado de la molestia en el aductor derecho, el partido frente a Ecuador es la prueba de esto. Sin embargo, hay buenas noticias para los hinchas: el campeón del mundo se encuentra en camino a una recuperación plena y Lionel Scaloni ha diseñado un plan específico para que llegue en óptimas condiciones al enfrentamiento contra Canadá en las semifinales de la Copa América 2024.

Durante el encuentro contra Ecuador, Messi mostró signos de incomodidad, claramente afectado por su lesión. Su rendimiento no fue el habitual, y el capitán terminó el partido visiblemente frustrado no solo por haber fallado en la tanda de penales, sino también por no haber podido desempeñarse al nivel que acostumbra en el campo de juego.