Tras la salida de Malcorra, suena otro rionegrino para Central

Otro zurdo con mucho gol está en la órbita del Canalla tras la salida del oriundo de Río Colorado.

La salida de Ignacio Malcorra de Rosario Central dejó un vacío que será difícil de llenar. El zurdo de 38 años no solamente le daba goles y asistencias al equipo Canalla , sino que además era un referente e ídolo para el público.

Con la llegada de Jorge Almirón , Central busca reemplazo para el oriundo de Río Colorado y en la órbita aparece otro rionegrino zurdo de muy buen pie.

Gustavo “Tuti” Del Prete enfrenta un momento decisivo en su trayectoria profesional. A sus 29 años, el volante y delantero surgido en las inferiores de Cipolletti se encuentra en busca de un reinicio deportivo, luego de que su rendimiento experimentara una caída durante sus últimas dos temporadas en el fútbol mexicano.

del prete atlas cerca.jpg

Del Prete, recordado por sus destacadas actuaciones en Montevideo City Torque y especialmente en Estudiantes de La Plata, donde en 45 partidos anotó 14 goles y repartió 8 asistencias bajo el mando de Ricardo Zielinski, no logró consolidarse tras su llegada a la Liga MX. Su paso por Pumas, Mazatlán y finalmente Atlas –club que actualmente posee su ficha– estuvo marcado por la irregularidad.

En concreto, durante la última temporada, las cifras del futbolista reflejan un bajo rendimiento: 28 partidos disputados, apenas 4 goles convertidos, 2 asistencias y un total de 1.287 minutos en la cancha, números muy alejados de aquellos que lo llevaron a ser considerado una de las figuras emergentes del fútbol sudamericano.

Búsqueda activa de salida

Ante este escenario, y con un contrato vigente hasta diciembre de 2026, su entorno representativo ya se encuentra moviendo hilos para buscarle una salida que le permita retomar la continuidad y, sobre todo, recuperar el nivel que lo caracterizaba. Según fuentes cercanas al jugador, la idea es que Del Prete regrese a la Argentina, donde aún es recordado por su capacidad desequilibrante y su asociación letal en ataque con jugadores como Leandro Díaz durante su etapa en el “Pincha”.

Desde la directiva del Atlas, por su parte, se espera poder recuperar parte de la inversión realizada a principios de 2025, con una intención de venta cercana a 1,5 millones de dólares. Hasta el momento, no se han concretado ofertas formales, pero el interés de dos grandes de la escena local argentina podría acelerar las negociaciones en las próximas semanas.

Racing y Rosario Central, al acecho

Según trascendió, los clubes que han mostrado interés concreto en el jugador son Racing Club de Avellaneda y Rosario Central, ambos en búsqueda de reforzar sus planteles con talento ofensivo y experiencia en primera división. Para Del Prete, esta posibilidad representa no solo una vuelta a un entorno conocido, sino también la oportunidad de retomar un rol protagónico en un tramo crucial de su carrera, a las puertas de los 30 años.

Cabe destacar que, si bien desde Club León –donde brilló brevemente– no se han activado gestiones recientes, el delantero sigue siendo monitoreado por varios equipos de la región, que confían en que un cambio de aires pueda devolverle su mejor versión.

El Tuti llegó a estar en la pre-lista de Lionel Scaloni para la selección en la antesala del Mundial de Qatar 2022.