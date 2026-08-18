Un pibe marcó el gol más rápido de la historia en Argentina

El joven rompió todas las marcas anotando un tanto increíble para su equipo el último fin de semana. El video que se hizo viral.

El fin de semana dejó una huella imborrable en el fútbol de Mar del Plata. En el estadio Mario Della Torre, durante el duelo entre El Cañón y Nación por la Liga local, ocurrió algo que ningún aficionado esperaba: Aitxuri Isasmendi anotó el tanto más veloz de toda la historia del fútbol argentino. El cronómetro marcaba apenas tres segundos cuando la pelota ya besaba la red, luego del pitazo inicial.

La jugada fue una obra de inteligencia pura. Isasmendi, posicionado a pocos metros de su propio campo, aguardó el retroceso de un compañero y, al notar que el guardameta rival estaba demasiado adelantado, no lo dudó ni un instante . Envió un disparo certero desde lejos, que cruzó el aire sin oposición y se incrustó en el arco, estableciendo el 1-0 antes de que el partido apenas respirara.

Lo más sorprendente es que la hazaña tiene respaldo audiovisual gracias al medio local El Aguante MDP, lo cual le da validez oficial como récord absoluto en el país. Sin embargo, el asunto no está exento de polémica: muchos señalan que, al no existir un archivo completo de todas las ligas del interior, siempre quedará un margen para la discusión .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Aguante MDP (@elaguantemdp)

La historia de los más rápidos

Este gol obliga a revisar los libros de marcas. En la máxima categoría, el anterior dueño del registro era Carlos Danton Seppaquercia, quien en 1979, vistiendo la camiseta de Gimnasia de La Plata, necesitó cinco segundos para vencer a Huracán. Y si se amplía el espectro a todas las divisiones del fútbol argentino, el antecedente más cercano lo tenía Julián Rodríguez Seguer, de Liniers, con un gol a los cuatro segundos frente a JJ Urquiza en 2023.

Con este antecedente, Isasmendi se erige en solitario en la cima del ranking, con un gol que roza lo inalcanzable: tres segundos exactos desde que el árbitro dio la orden de salida. Una marca que, por ahora, parece escrita con tinta indeleble.