Una azafata hizo emocionar a los jugadores de Platense con su historia antes de la final

"Resulta que yo nací en una familia en la que son todos de Huracán. Entonces, nada, para mí era solamente Huracán. Cuando conocí a mi esposo, hace muchos años, que él es de Vicente López, él era hincha de Platense. Entonces, me dijo: ´Yo te voy a llevar a a conocer un estadio´. Y fuimos al estadio de Platense. En el 2005 me hice socia y no me pierdo un partido siempre y cuando volar me lo permita", relató sobre su historia.