Boca lo descartó y ahora está a un partido de ser campeón: Vicente Taborda rompió el silencio

Hay futbolistas que necesitan algo más que minutos en cancha para explotar su potencial. Necesitan confianza, un entorno que los contenga, y sentirse parte de un proyecto que los valore. Eso fue exactamente lo que encontró Vicente Taborda en Platense, el club que no solo le dio la continuidad que Boca no , sino también una nueva razón para jugar. “Platense me hizo sentir valorado, me devolvió las ganas de jugar”, afirma el volante con emoción.

Ese breve paso fue suficiente para que Boca decidiera repescarlo a mediados de 2023. Pero la llegada de Diego Martínez como nuevo entrenador cambió su panorama. Sin lugar en el equipo, Taborda volvió al Calamar en septiembre de 2024 para iniciar un segundo ciclo, nuevamente a préstamo. Y fue ahí donde todo volvió a encajar.

Taborda 2.jpg Vicente Taborda se fue de Boca a préstamo

El gran momento de Vicente Taborda

“Tuve confianza. Me hizo sentir valorado. Me dio la posibilidad de jugar desde la primera vez que vine, cuando no tenía muchos minutos en Primera División. Eso es algo por lo que siempre voy a estar bastante agradecido”, sostiene Taborda. Hoy, con 23 años, no solo se convirtió en un jugador clave para Platense, sino también en un referente dentro del vestuario.

En la presente temporada, su aporte fue determinante: le convirtió un gol a River Plate en un partido histórico que marcó la eliminación del Millonario en el Torneo Apertura. También fue titular en el triunfo 1-0 frente a San Lorenzo, resultado que metió al Calamar en una final inédita. El equipo ya dejó en el camino a tres grandes del fútbol argentino, y ahora va por la gloria máxima frente a Huracán.

“Siempre digo que Platense me trató muy bien, me siento muy a gusto en el club y eso también se refleja los fines de semana. No solo yo, sino colectivamente. Mis compañeros también se sienten a gusto con el club”, explica, evidenciando que su buen momento personal está en sintonía con la armonía general del grupo.