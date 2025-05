Russo lo quiere sí o sí: el primer refuerzo que llegaría a Boca

A pesar de que aún no firmó su retorno al Xeneize, el entrenador ya gestiona el mercado de pases junto al Consejo de Fútbol.

¿Qué falta para que Miguel Ángel Russo llegue a Boca?

La salida de Miguel Ángel Russo de San Lorenzo generó un cimbronazo en el mundo del fútbol argentino. El entrenador, que tenía contrato vigente hasta diciembre, decidió dar un paso al costado y todo indica que su próximo destino será Boca Juniors, club con el que ya tuvo dos ciclos y donde es considerado una figura respetada. Sin embargo, su salida del Ciclón no fue en buenos términos y derivó en un conflicto con la dirigencia azulgrana.

El presidente interino de San Lorenzo, Julio Lopardo, no ocultó su malestar por la manera en que se dio la salida del técnico. “Lo más lógico sería que San Lorenzo reciba un resarcimiento por los 6 meses que restaban en el contrato de Russo”, expresó en diálogo con Radio La Red. El club pretende una compensación económica por la rescisión anticipada del contrato, y apunta a que sea el propio Russo quien asuma esa responsabilidad.

Desde ESPN, el periodista Leandro Alves detalló que el lunes Russo mantuvo una reunión con la dirigencia para intentar acordar su desvinculación, pero no llegaron a un entendimiento económico. Pese a eso, el entrenador presentó su renuncia de forma unilateral, dejando la puerta abierta a una salida sin acuerdo formal si no se resuelve el pago correspondiente.

El martes por la mañana, el ya ex entrenador se acercó al predio del Bajo Flores para despedirse del plantel. Según relató el futbolista Jhohan Romaña ante las cámaras de ESPN, Russo les comunicó su decisión de dejar el club. Por su parte, Julio Lopardo confirmó la noticia y arrojó una frase que generó aún más polémica: "Russo me dijo que no había hablado con Boca".

La dirigencia del Ciclón entiende que, más allá de las declaraciones, la intención del técnico es sumarse lo antes posible al equipo de La Ribera, que se encuentra sin entrenador a tres semanas de disputar el Mundial de Clubes. En ese sentido, Lopardo lanzó con ironía: “¿Boca no tiene tiempo? Bueno, es un problema de Boca. San Lorenzo no tiene apuro, en algún momento nosotros no tenemos tanto apuro”.

La comparación con Rubén Darío Insúa, otro DT identificado con el club, no tardó en aparecer. “No creo que el Gallego Insúa hubiera hecho esto que hizo Russo”, disparó Lopardo, marcando distancia entre el accionar de ambos entrenadores. El dirigente también dejó en claro que no es bien visto entre los hinchas que el club negocie con Boca: “Al hincha de San Lorenzo no le gusta que le vendamos jugadores ni a Boca ni a Huracán”.