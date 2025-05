Video: la bronca del presidente de San Lorenzo con Miguel Ángel Russo, el DT que se fue a Boca

Justamente, quien quedó al cargo como mandatario elegido por la comisión directiva fue Julio Lopardo. En ese sentido, fue a él quien Russo le comunicó la decisión de que no seguiría al frente de la institución de Boedo, y en medio de la espera por su llegada al Xeneize, el presidente en ejercicio disparó contra su ex entrenador.

"Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más, y hoy se vino a despedir del plantel. No sé si va a Boca, me molestaron las versiones, pero veremos si va a Boca. Son versiones todavía, así que no sé. Vamos a ver lo que pasa", explicó el presidente mientras ingresaba a la Ciudad Deportiva.

Además, expresó su fastidio por la decisión en plena competencia: "Yo le pregunté el viernes sobre las versiones que nos hicieron mucho daño, y me dijo que no, que no había hablado. Ayer le pregunté lo mismo y le creí". "Si lo veo en Boca me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad y lo lamento por él, porque me parece que es un hombre que tuvo una trayectoria impecable que hasta altura de la vida que pase esto no es bueno".

Embed - SAN LORENZO - LOPARDO TRATÓ DE MENTIROSO A RUSSO: "EL VIERNES Y ME DIJO QUE NO HABÍA NADA DE BOCA"

El enojo de Lopardo con Russo por Boca

Con respecto a una posible presentación en el club de La Ribera este martes, dejó entrever que pueden tomar medidas legales: "Que lo hagan, después veremos qué hacemos".

Más allá de que San Lorenzo viene viviendo semanas bastante turbulentas a nivel dirigencial, el aspecto deportivo parecía mantenerse al margen. De hecho, el plantel se impuso a las adversidades y sacó adelante dos partidos dificilísimos ante Tigre y Argentinos Juniors por los playoffs del Apertura.

image.png

Sin embargo, los rumores que surgieron la semana pasada sobre un posible retorno del entrenador de 69 años al Xeneize cayeron como un bombazo en las entrañas del club y no ayudaron para enfocar al plantel de cara a un partido crucial como el del pasado domingo.

Decir que fue la causa de la derrota parece un tanto desmesurado, pero no ayudó para que los futbolistas estuvieran 100% enfocados en el encuentro ante el Calamar. El propio Lopardo lo aseguró: "Yo creo que los jugadores lo sintieron. Dieron todo, pero son jóvenes y semejante escándalo en algún grado tiene que afectar".