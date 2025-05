Luego de que lo pidieran para Boca, aseguran que Cavani llamó a Cristiano Ronaldo para el Mundial de Clubes

Luego que en El Chiringuito pidieran que el ex Real Madrid vaya al Xeneize, aseguran que el delantero uruguayo quiere convencer al portugués.

Según informó el periodista argentino Carlos Alfano, en el programa El Chiringuito, Cavani se comunicó directamente con Ronaldo para transmitirle el interés y plantearle la chance de vestir la camiseta azul y oro en el certamen organizado por la FIFA, que comenzará en pocas semanas en Estados Unidos. "En la semana previa al Superclásico, hubo un llamado de Cavani a Cristiano Ronaldo, para iniciar un interés, decirle '¿por qué no te venís a Boca a jugar el Mundial de Clubes?'. La comunicación efectivamente existió: Cavani lo llamó a Cristiano Ronaldo", aseguró Alfano.

Aunque el especialista en mercado de pases Edu Aguirre —cercano a Ronaldo— fue consultado al aire, prefirió no confirmar ni desmentir: "No puedo decir nada", expresó, aumentando el misterio y dejando abierta la puerta a lo que, hasta hace poco, parecía una utopía.

CR 2.jpg Cristiano Ronaldo y Cavani

¿Hay chances verdaderas de que Cristiano Ronaldo vaya a Boca?

Lo cierto es que el presente de Cristiano en Al Nassr no es definitivo. Los rumores sobre su salida del club árabe se intensificaron en las últimas semanas, y se sabe que el portugués está interesado en disputar el Mundial de Clubes. La chance de llegar a Boca, un club con historia internacional y una pasión inigualable, sería una posibilidad atractiva en su carrera, más aún si se tiene en cuenta la admiración que el propio CR7 expresó en varias ocasiones por ídolos sudamericanos.

Desde el entorno de Boca no hubo confirmaciones ni desmentidas. Pero la idea de sumar a una figura de la talla de Cristiano Ronaldo ilusiona a los hinchas xeneizes, que sueñan con verlo luciendo la camiseta número 7 en el torneo que reunirá a los campeones de cada confederación.