Vive en Neuquén, hace canilleras para las estrellas del fútbol argentino y quiere llegar a Messi

Rodrigo Stork es conocido en todo el país por su actividad asistiendo futbolistas con canilleras personalizadas y tiene un sueño intacto.

Rodrigo Stork volvió a caminar por la concentración de River en San Martín de los Andes con una mochila cargada de ilusión y productos que ya recorren el mundo. El creador de la marca RS, con base en Neuquén capital, fue recibido nuevamente por jugadores del plantel millonario para entregar canilleras y medias antideslizantes que hoy forman parte del día a día de varios futbolistas de élite.

"Es algo muy lindo tener siempre la posibilidad de verlos y que elijan mi marca, especialmente en un club de élite como River o Boca. La realidad es que los jugadores tienen el acceso económico para comprar cualquier marca, internacional o no, y que usen la mía me pone muy contento", dijo Rodrigo a LMNeuquén.

La relación con River no es nueva. Él la construyó primero como hincha y luego como profesional con sus productos. "Mi vínculo personal con River es de toda la vida, pero a nivel profesional trabajo con jugadores del plantel desde 2017, más o menos. Si bien el plantel se ha renovado, siempre queda alguno y, cuando llega un refuerzo, suelen preguntar: 'che, ¿dónde hiciste esas canilleras?'", comentó.

El boca a boca fue abriendo puertas en un ambiente tan competitivo como cerrado. "Se comunican y me piden que les haga un par. En los últimos dos años también sumé las medias antideslizantes de mi marca, un producto que hoy usan mucho. De a poquito las voy metiendo en River también; antes, por cuestiones de imagen con Adidas, no se podía, pero ahora ya las están usando", afirmó.

Uno de los grandes impulsores para Rodrigo fue Juan Fernando Quintero, quien mantiene una relación cercana con el emprendedor. "Desde que volvió Juanfer, que ya las usaba en Racing, me las volvió a pedir. Como él las usa, otros jugadores las vieron y ahora, en la pretemporada, aprovechamos para llevarles a varios. Por lo que vi en las imágenes, ya las están usando. Es algo que de a poco va entrando", sostuvo.

canilleras stork neuquino river (2)

Ese vínculo personal lo marcó profundamente. "Me conmovió mucho el gesto de Juanfer. Me pone contento que él mismo me haya escrito el día que se iba de Racing a Colombia, pidiéndome que le mandara medias y canilleras para el viaje. Eso, desde acá, es muy difícil de lograr", recordó.

Para Stork, River y Boca son dos vitrinas gigantes, y con esfuerzo ha logrado meterse en los clubes más importantes del país. "Hoy soy más imparcial, pero es muy lindo estar ahí. Además, son jugadores que, en su mayoría, dan el salto a Europa o vienen de allá con pasajes por la selección. Son futbolistas muy, muy buenos", enfatizó.

Verlos jugar con su marca es una emoción difícil de describir, dada la exposición masiva que implica el fútbol moderno. "Ya ver que lo usa un profesional es un espectáculo, y más si es en River o en Boca", agregó.

Sus productos son completamente personalizados, un detalle clave. "Llevan fotos que ellos mismos eligen, generalmente de familiares. En base a eso preparo un boceto, se lo presento al jugador y, una vez que me lo confirman, arranco a producirlas", relató. Además, prioriza la comodidad y el ajuste, lo que genera mayor confianza. "Las hago en cuatro talles distintos y en distintos modelos para que se adapten a cada tipo de pierna y a cada jugador", sumó.

canilleras stork neuquino river (4) Rodrigo charlando en San Martín con Gonzalo Montiel.

Cada visita a un club grande es una experiencia que no da por sentada y vive con humildad. "Trato de no molestarlos; voy cada tres o cuatro meses para llevarles productos. Cuando voy, suelen invitarnos a los entrenamientos. Voy con un amigo que me ayuda con la filmación y las fotos, y hasta nos han dejado entrar a la cancha", comentó.

Lo vive como un privilegio, sobre todo en un entorno tan hermético. "Para alguien a quien le gusta el fútbol, es una experiencia hermosa, sin importar el club. No es algo que pase todos los días, y tampoco le abren la puerta a cualquiera. El ambiente es cerrado porque muchos buscan sacar provecho. Que te reciban demuestra que hay un poco de confianza", sostuvo.

En su camino con RS, nada llegó por casualidad. Todo fue fruto del trabajo, la dedicación y el esfuerzo. "¿Si me lo imaginaba? En parte sí. Uno trabaja muchísimo para eso, no por soberbia, sino porque lo visualiza y actúa en consecuencia. Soñaba con llegar y trabajé sin parar para lograrlo", afirmó.

La marca RS también ha estado presente en mundiales, lo que le ha dado aún más renombre. "Tuve productos en Rusia 2018 y en Qatar 2022, con jugadores como Montiel, que pateó el último penal. Ahora hay otros de la selección que las usan. La idea es seguir sumando presencia en ese nivel", apuntó.

El sueño de llegar a Messi también existe, aunque reconoce las dificultades. "Sí, es la idea. Se las hice llegar mediante utileros y compañeros, pero por temas contractuales con Adidas es complicado; lo tienen muy vigilado", comentó.

Además de River y Boca, el plantel de la selección argentina también le está abriendo puertas. "Sería lindo llegar a los que faltan de la selección y a los de Boca. En Boca me he ido metiendo hace poco, pero que cualquier profesional use la marca suma", confirmó. En el Xeneize ya tiene varios clientes: "Zeballos, que se ve mucho porque usa las medias bajas y el logo queda expuesto, pero también están Dilollo, Braida, Janson", enumeró.

En su última visita al Millonario, el contacto fue directo con varios referentes, aunque no tanto con el técnico. "Con Marcelo [Gallardo] no, es más reservado y suele estar aparte. Pero con los jugadores sí, especialmente con los que había quedado en llevarles productos: Juanfer, Pezzella, Santi Simón, Centurión, algunos de los chicos como Rivero y Ceballos. Con ellos hablamos un rato porque estaban por entrenar", contó.

El trato, según relató, fue excelente. "Por lo que vi, están a full y con poco tiempo, pero nos recibieron muy bien, siempre amables y gentiles, tanto conmigo como con mis amigos que me acompañaron para las fotos", reconoció.

Desde Neuquén al mundo, Stork construyó su proyecto paso a paso y atiende personalmente en el centro de la capital. "En calle Córdoba 24, Neuquén, estoy hace casi dos años, pero el emprendimiento empezó en 2016; ya va por los diez años. El local físico en esa dirección lo tengo desde hace cerca de dos años", repasó.

Hoy abastece a todos los niveles del fútbol, desde el Federal A hasta la Primera División, sin olvidar a los amateurs. "Sí, desde el fútbol amateur para arriba suelen encargar productos, especialmente canilleras y, últimamente, muchas medias antideslizantes de mi marca", comentó. Además, ha diversificado su catálogo: "También piden cintas de capitán personalizadas. Así que mis productos están dando vueltas por todas las categorías", concluyó.

Desde Neuquén, con trabajo artesanal y visión de élite, Rodrigo Stork sigue poniendo su logo en canchas de Argentina y el mundo. Su próximo objetivo claro es el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Lo que comenzó como un emprendimiento nacido en el Alto Valle hoy camina firme entre los gigantes del fútbol.