Depravado atacó a la hija de un diputado en el centro

“Fue el lunes a las 14. Ella se bajó del colectivo en Avenida Argentina y Sargento Cabral. Me llamó mientras iba caminando al gimnasio, era una charla en la que coordinábamos horarios, y a la altura de la plaza Güemes comenzó a gritar”, detalló el diputado.

“Sentí la voz de un hombre y los gritos de mi hija. Yo estaba desesperado y le preguntaba ‘¿dónde estás?’ Como no sabía qué le pasaba comencé a decirle ‘corré, corré y gritá’. Ella me dijo que la seguía y se refugió en una verdulería de calle Sargento Cabral”, describió el diputado, que vivió una escena propia de una película.

En cuestión de minutos, Bongiovani atravesó el centro, siempre comunicado con la hija, y llegó hasta la verdulería donde la adolescente, todavía en shock, le contó. “Un hombre se le apareció con el pantalón bajo y masturbándose. Se le abalanzó, la agarró y forcejeó con ella mientras le decía ‘hacemelo vos’”, contó el diputado.

El tipo no estaba armado ni nada, la siguió unos metros y cuando vio que se había escapado la chica, se fue. El legislador contó que cuando llegó la Policía comenzaron a buscarlo, pero no lo encontraron. Era un joven de unos 25 años que estaba vestido con un pantalón de jogging azul, un buzo del mismo color y una gorra de color rojo. La joven no pudo advertir si estaba alcoholizado, drogado o si se trataba de un enfermo mental.

A 48 horas del episodio, la joven le advirtió a su papá que se encuentra en mejor estado, por lo que hoy acudirán a fiscalía a radicar la denuncia del caso.

Preocupación

“Es una locura esto que ocurre y no me entra en la cabeza. Hay mucha violencia y, charlando con mi hija, me contaba que también dentro del colegio hay juegos físicos muy bruscos con las mujeres, empujones, se tiran al piso y las toquetean. Esto no está bien, se naturaliza y acá hay que hacer un trabajo profundo desde la casa hasta en la escuela. Los papás no nos podemos hacer los boludos frente a esto y tenemos que hacer algo”, manifestó con preocupación el legislador provincial.

“Esto es un problema de todas las instituciones del estado y todos no tenemos que hacer cargo”, concluyó Bongiovani.

De garitas, ataques e incertidumbre

Desde la semana pasada, LMN viene relatando los ataques que han sufrido mujeres en la calle y que en muchos casos no ha estado en claro cuál es la intención final. La Policía admitió tener una gran incertidumbre frente a estos episodios que se vienen repitiendo. El último fue el viernes, cuando maniataron a una mujer en su auto, pero logró escapar de los dos hombres le robaron el vehículo. El domingo publicamos un informe donde contamos el temor que tienen las mujeres frente a los ataques que sufre tanto durante la espera del colectivo como cuando llegan a destino.

La golpeó, le rompió la ropa, la manoseó y la tajeó

Cipolletti

Una joven cipoleña vivió una tarde de terror en pleno centro de la ciudad cuando fue abordada por un depravado que no sólo abusó de ella sino que le provocó un peligroso corte con un cuchillo a la altura del abdomen.

El hecho tomó estado público ayer luego de un crudo relato de su familia en Facebook que fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. Hay un gran temor de la comunidad y desde la Justicia local se convocó a posibles testigos en calle Fernández Oro.

La impunidad que exhiben los delincuentes es creciente y la gente está esperando respuestas valederas del conjunto de las autoridades gubernamentales. “Al estar con un cuchillo, queda demostrado que esta persona sale de cacería y no le importa nada. Como no pudo terminar lo que empezó, va a volver a atacar”, alertó la familia de la joven.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, el incidente se desarrolló el martes, pasadas las 19, en calle Fernández Oro, entre Sarmiento e Italia. En ese lugar, la víctima, de 18 años, se bajó de su auto y fue sorprendida por un hombre, que la agarró de los pelos y la golpeó contra el vehículo.

Ella creía que se trataba de un asalto y le ofreció su cartera pero él le destrozó la ropa y empezó a manosearla. Sin salir de su conmoción, logró zafarse, corrió y en la persecución fue alcanzada por una estocada. A pesar de la herida, pudo meterse en su auto y huir unas pocas cuadras hasta que sus amigas consiguieron ubicarla tras un mensaje. Enseguida, fue llevada a un centro de salud privado y atendida; mientras tanto, la Policía y la fiscal Rita Lucía tomaban conocimiento de lo sucedido.

“Decidimos hacer público esto y la denuncia para que cada familia se dé cuenta de que debe cuidar más a sus integrantes mujeres. Que no es un rumor, que esto sí está pasando: anda un loco, o varios, rondando a nuestras hijas”, recalcaron los allegados a la víctima en la denuncia pública que también fue confirmada por la Policía rionegrina.